El pedido de disculpas de Jorge Lanata a Flor de la V: "Aprendí que cada uno tiene que ser libre de elegir"

En ese momento, Flor le contestó a Lanata, quien decidió iniciarle una demanda por calumnias e injurias. Después de una mediación, el conductor de Periodismo para todos (El Trece) y la figura llegaron a un entendimiento.

Este jueves, la conductora entrevistó al periodista, recordó que estuvieron fuertemente enfrentados y destacó que hoy tienen puntos en común. "¿Quién iba a decir que después de tantos años íbamos a tener este diálogo?", señaló.

"Yo te dije en ese momento: 'no tengo nada contra vos'. De hecho, conciliamos. El juicio se levantó. Realmente no tengo nada contra vos. Dije una boludez y lo reconozco", sostuvo el invitado.

Lanata explicó que, con los años, dejó atrás los prejuicios. "Yo llegue a una conclusión: démonos libertad los unos a los otros. Que el estado se meta en la cama de la gente no vale la pena. Aprendí que cada uno tiene que ser libre de elegir", acotó.

Al finalizar, el conductor arrojó una propuesta para avanzar en más derechos. "Para mí, no hay que poner el sexo en el documento", concluyó.

Fuerte descargo de Flor de la V contra el bullying: "Es algo que sucede en nuestro país"

Hace unos días en Intrusos (América TV), Flor de la V se tomó unos minutos para hacer un fuerte descargo sobre el bullying. La discusión se generó en torno a Gran Hermano 2022, por el acoso y maltrato que recibe Agustín por parte de sus compañeros, pero derivó en un caso que salió en los principales medios nacionales.

La conductora hizo referencia a una madre que entró a un colegio y golpeó a un alumno, que acosaba a su hijo. "Esa madre está harta porque no encuentra solución. Faltan políticas públicas que acompañen a los niños, niñas y niñes en las escuelas. Es algo que sucede en nuestro país ", sostuvo.

Flor remarcó que los maestros no cuentan con herramientas para atender esas problemáticas. "Muchos docentes no están capacitados para enfrentar los problemas diarios que viven niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esta madre se cansó de decir lo que estaba pasando. ¿Esa es la salida? No, no es la salida, pero se cansó", añadió.

"En el colegio de mis hijos pasa. Y otra cosa que sucede es que los padres no se hacen cargo: '¿mi hijo' No puede ser'. A mí nunca, jamás, un padre me llamó para decirme que mis hijos hostigan a otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos padres que estamos presentes", detalló.

Por último, Flor destacó que todos debemos involucrarnos para lograr una sociedad mejor. "Es necesario que nosotros los padres los hagamos cargo y hablemos con los chicos. Vivimos en una sociedad violenta, pero la solución es comprometerse", sentenció.