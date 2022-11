Fuerte descargo de Flor de la V contra el bullying: "Es algo que sucede en nuestro país"

Embed

Flor remarcó que los maestros no cuentan con herramientas para atender esas problemáticas. "Muchos docentes no están capacitados para enfrentar los problemas diarios que viven niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esta madre se cansó de decir lo que estaba pasando. ¿Esa es la salida? No, no es la salida, pero se cansó", añadió.

"En el colegio de mis hijos pasa. Y otra cosa que sucede es que los padres no se hacen cargo: '¿mi hijo' No puede ser'. A mí nunca, jamás, un padre me llamó para decirme que mis hijos hostigan a otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos padres que estamos presentes", detalló.

Por último, Flor destacó que todos debemos involucrarnos para lograr una sociedad mejor. "Es necesario que nosotros los padres los hagamos cargo y hablemos con los chicos. Vivimos en una sociedad violenta, pero la solución es comprometerse", sentenció.

Flor de la V, sobre el acoso de Thiago a un compañero de Gran Hermano 2022: "Me provoca ira"

En las últimas horas, Thiago Medina fue protagonista de un momento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, que generó un enorme revuelo en las redes sociales.

El joven de La Matanza -en complicidad con algunos de sus compañeros- se acercó al cuarto mientras Agustín Guardis dormía, se recostó encima de él, lo tocó y se fue.

Este miércoles en Intrusos (América TV), Flor de la V opinó al respecto y fue tajante. "Eso que estamos viendo me provocó ira", exclamó, al ver el video.

"Agustín estaba durmiendo, se pusieron todos los chicos de acuerdo y Thiago entró a apoyarlo", detalló Maite Peñoñori, mientras pasaban las imágenes en la pantalla.

"Thiago especulaba en una charla que Agustín tira para los dos lados", acotó Virginia Gallardo. "El que se pregunta por el culo ajeno es porque tiene el suyo lleno de preguntas. Es así. Si vos estás preguntando es porque el tuyo está en un grito", retrucó Flor.

Hasta el momento, en Gran Hermano 2022 no anunciaron ningún tipo de sanción en contra de la conducta de Thiago con Agustín.