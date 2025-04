El pedido de Eduardo Feinmann sobre Lali Espósito a Pedro Rosemblat que desató un particular momento

“Te quiero ver ahí hablando de política”, propuso Feinmann ya sobre el final de la entrevista invitando a Rosemblat al canal de noticias. "Me comprometo a ir", respondió de inmediato el joven periodista. Fue allí cuando el conductor de A24 le propuso "Y si venís con Lali, mejor todavía”.

“Eso no creo Eduardo", fue la tajante respuesta del conductor de Gelatina aunque sin perder la sonrisa. Y ante la nueva invitación de Feinmann para Lali, Rosemblat se puso firme. "Mejor no, aparte tenés colegas que fueron muy irrespetuosos con mi mujer”, argumentó picante el novio de Lali.

Así las cosas, Feinmann le aclaró que no tenía nada que ver con las opiniones de sus colegas y le pidió que no metiese a todos en la misma bolsa. "¿Por qué voy a ir con mi mujer a hablar de política?", preguntó entonces el novio de Espósito. "Porque creo que tu mujer es un animal político y creo que sería una candidata espectacular", se sinceró el periodista. "Dejate de joder", fue la inesperada reacción de Rosemblat, mientras que Feinmann le recordó que "Mujeres de la cultura hubo en la política".

"Ella tuiteó cuatro palabras. 'Qué peligroso, qué triste'. No que es un hijo de put... ni nada y a partir de ahí le pusieron un mote que hay que preguntar a ella si lo quiere", sentenció entonces Rosemblat sobre famosa novia.

La contundente reacción de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras el escándalo con Eial Moldavsky

A comienzos de marzo pasado, Eial Moldavsky se convirtió en el centro de la polémica luego de sus picantes declaraciones en el programa de streaming en el que trabaja al revelar intimidades de un supuesto affaire que habría mantenido con Lali Espósito.

Y si bien nunca la mencionó con nombre y apellido, cuando sus compañeros insinuaron su nombre, él no lo desmintió dejando entrever que la cantante era la mujer en cuestión.

Claro que ante el aluvión de críticas hacia Moldavsky desde las redes sociales, Eial atinó a pedirle disculpas a Lali desde la virtualidad y aseguró que la historia en realidad era un invento. "Pido disculpas a todos los que vieron mi video, para mí es incómodo verlo. Está horrible verme hablar así de la intimidad, no me gusta para nada y me causa mucho rechazo verme a mí mismo", admitió.

Lali Espósito,PEdro Rosemblat y Eial Moldavsky.jpeg

Claro que tras ello, esta mañana Eial volvió a disculparse en Sería Increíble (Olga), junto a Nati Jota, quien también fue criticada por no detener el relato durante el streaming.

Así las cosas, a pesar de las reiteradas disculpas de Moldavsky, tanto Lali Espósito como su actual novio, el joven periodista Pedro Rosemblat, tomaron una radical medida y dejaron de seguir en redes a Eial. Y si bien Espósito no se expresó públicamente sobre el escándalo, su gesto fue más que elocuente.