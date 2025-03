El apasionado beso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat que trajo un picante reclamo al aire

"Nunca saludé a un conductor con un beso en la boca", expresó Lali en ese mismo momento mientras todos los presentes gritaban y aplaudían.

Sin embargo, lejos de crearse un momento especial y romántico, el conductor aprovechó la frase de su novia para hacerle un inesperado reclamo en vivo.

“A chequear que nunca saludaste a un conductor con un beso en la boca. Igual habría que revisar el archivo, Mariana”, le retrucó Rosemblat, siempre con humor, mientras ella se acomodaba para dar comienzo a la charla.

Pedro Rosemblat rompió el silencio y arremetió contra Eial Moldavsky por sus dichos sobre Lali Espósito

Luego de que Eial Moldavsky hiciera unas polémicas declaraciones sobre una supuesta relación íntima con Lali Espósito en Sería Increíble (Olga), Pedro Rosemblat habló este lunes en LAM (América TV) y se refirió al escandaloso relato del filósofo.

"¿Por qué dejaste de seguir a Eial Moldavsky?", le consultó Rodrigo Bar. "No sé si es un tema que requiera una explicación pública cual así declaración de ministro. Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y que no se le pegue al que está en el piso y ya hablaré cuando corresponda", le respondió la pareja de la cantante.

Luego, el fundador del stream Gelatina afirmó sobre el pedido de disculpas que hizo Eial en las redes: "Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da, desde el prejuicio, es que lo que querés enmendar no es el error sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter, hay que bancársela".

Además, el cronista le comentó a Rosemblat que habían circulado unos videos donde comparaban a Pedro con Eial y remarcaban que el humorista nunca había expuesto a la artista. "Yo a Lali la amo. No solo que no la voy a exponer, sino que la voy a preservar y a cuidar todo lo que pueda y lo que esté a mi alcance. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los Me gusta y el aire", expresó el conductor.

Por último, Rosemblat hizo alusión a la entrevista que le hará a Lali para su programa, dudó de que le vaya a preguntar por el escándalo con Moldavsky y lanzó: "A Lali le tira tierra el Presidente de la Nación, tampoco es que uno puede hacer eco de cualquier cosa".