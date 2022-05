El pedido de Fabián Cubero a Maypi Delgado que podría hacer enojar a Nicole Neumann

Maypi es una vieja amiga del ex defensor de Vélez Sarsfield, y fue quien hizo de celestina entre él y Viciconte. Sin embargo, el problema sería la reacción de Nicole Neumann al favor.

Maypi estuvo feliz de llevar a sus sobrinas postizas al colegio, “ya en el colegio. Sos grosa, Maypi Delgado”, agradeció Cubero en su insta con una foto de las cuatro, que luego re publico Viciconte y que retomó la ex GH con un "de nada Los quiero!" . Pero, se sabe que a Nicole no le gusta que sus hijas sean tratadas así y podría armar un nuevo escándalo.

Si algo se esperaba tras el nacimiento de Luca Cubero, el primer hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, era la reacción de Nicole Neumann, la ex mujer del ex futbolista. La cosa no tardó en llegar: la modelo decidió expresarse a través de las redes de su hija.

Luego del nacimiento del pequeño, las hijas de Cubero y Nicole fueron a conocerlo para darle la bienvenida a su hermanito menor. Luego de eso, Indiana tomó una foto y la posteó en sus redes y su mamá no dudó en comentarla.

“Sos perfecto, Luca”, escribió la media hermana feliz con la llegada del niño y mostrando que está todo más que bien con esta familia ensamblada. Nicole no dudó en darle “like” y sumarle un tierno corazón a la imagen.

De esta manera, la modelo demostró que tiene ganas de limar todas las asperezas con su ex y mejorar de una vez por toda su vínculo.