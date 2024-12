Julieta Poggio se quebró al hablar de las críticas que recibe por su relación abierta

“Yo no soy de engancharme con los chats, pero hoy están bastante pesados con el tema de mi relación abierta con Pancho y les quiero decir... ¿Ustedes qué saben? ¿Qué dicen que yo no estoy enamorada?”, manifestó.

Además, enumeró ciertos aspectos de su relación y siguió: "¿Qué saben cómo soy yo con mi novio? Las cosas que nos decimos, cómo me entiende y me acompaña, los momentos que compartimos juntos. Para mi es la persona más importante que tengo".

“Es muy feo que me juzguen, yo me abro acá con ustedes porque me gusta dar mi opiniones. Estoy muy sensible, pero me están juzgando mucho y nada...", reconoció con la voz quebrada y los ojos llorosos.

La tenaz opinión de Julieta Poggio sobre la eliminación de Delfina de Gran Hermano 2024

Este martes en A la Barbarossa (Telefe) analizaron lo que dejó la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2024, en la cual Delfina De Lellis tuvo que dejar la casa más famosa del país.

“Ella no era consciente de que estaba en Gran Hermano. Se mandaba un comentario detrás de otro. Venimos de ediciones en las que los comentarios cancelables no daban”, señaló Gastón Trezeguet.

Julieta Poggio, que estuvo invitada al programa de Georgina Barbarossa, sumó: “Eso demuestra lo que es. No podés actuar en Gran Hermano, te sale tu verdadera personalidad”.

Además, la modelo señaló que Carlos se piensa fuerte luego de haber sido el primero en dejar la placa. “Carlos piensa que lo bancan porque salió primero de la placa, pero eso se va viendo más adelante, cuando las placas son más jugadas. Ahora la gente vota por el hate y el foco era Delfina”, consideró.

Al igual que Juli, Trezeguet fue contundente sobre el motivo por el cual Delfina dejó el juego. "Delfina tuvo bastantes comentarios cancelables. Le decía feas a todas", sentenció.