El peligroso detalle que Julieta de Gran Hermano 2022 detectó de su novio Lucca y que pone en jaque el noviazgo

La joven reparó que su novio tenía puesta la cadenita que tienen en común, que simboliza su amor, pero se dio cuenta que se la quitó cuando ella ingresó al reality y que volvió a ponérsela para visitarla porque estaba casi nueva y no lucía desgaste alguno.

"Lucca me contó que estuvo bastante tiempo mal, que se sacó la cadenita, que llevó los peluches arriba y que sacó todas mis cosas porque no las podía ni ver", les dijo Disney a Marcos, Romina y Nacho.

Y luego Julieta marcó el detalle que la puso en alerta sobre Lucca y su vida afuera: "Encima se puso la cadenita el falso. ¡La tenía más dorada! Se notaba que no la usó nunca. La mía está toda gastada y él la tenía impecable, como si recién se la regalaba. Solo hoy se la puso".

"¿De qué es la cadenita?", le consultó curioso Marcos. Y ella le contestó: "Esta, la que tengo del osito". ¿Se viene una seria charla de Julieta con su novio por esto una vez que termine el reality?

La familia de Julieta de Gran Hermano 2022 pasó información del afuera y ella lo confesó: el video

Julieta Poggio vivió un momento muy especial y recibió el miércoles a sus familiares en la casa de Gran Hermano 2022, donde se destacó su apasionado reencuentro con su novio, Lucca Bardelli.

Lo cierto es que durante la madrugada, en una charla con Nacho en la habitación, Disney confesó -sin querer- que su familia le pasó información del afuera.

La familia de la joven le marcó que no haga más comentarios agresivos sobre sus mascotas, dándole a entender que eso no caía bien en el exterior.

Sus familiares le marcaron que estuvo mal en hablar de esa manera de su perrita Mía. "Una cara como diciendo sos una pelot...", reconoció Julieta en charla con Nacho.

"Pobre Mía", le dijo el joven. "No, pobre no, ni digas pobre, ella la pasa bien con su cucha", remarcó Disney. "Imaginate vos estas 11 años con una persona que te diga que no te quiere", le contestó Nacho.

"No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con los otros perros", se defendió Julieta. Y Nacho comentó: "Ay Dios, pobre Mía".