Sofía Jujuy Jiménez estaría comenzando un romance con un famoso que conoció en la boda de Sol Pérez

“Sofía Jujuy Jiménez empezó a seguir a Bauti Amadeo y Bauti la empezó a seguir a ella. Él es muy amigo del genio de Guido (Mazzoni), el marido de Sol. Los dos estaban en el casamiento”, reveló Juariu y remarcó que antes del casamiento ellos no se seguían.

Eso no fue todo porque en A la Barbarossa (Telefe) Eva Bargiela contó el lunes que a Jujuy le llegaron “papelitos con pistas” de parte de un pretendiente que habría quedado muy enganchado. En la fiesta no podían usar los teléfonos celulares, por eso, el misterioso hombre utilizó esa técnica.

“Había algunos que fueron preparados con lapicera y mandaban papelitos. Eran pistas, enigmáticos... No puedo decir mucho, pero uno de los mensajes decía: ‘Te veo 4 AM en los kayaks’. Pero la laguna estaba muy lejos, así que Jujuy se quedó bailando. Estuvo divertido”, detalló Bargiela.

Bautista Amadeo es fundador de una cadena de gimnasios, y ha estado en pareja con Nicole Neumann, Amalia Granata y Agustina Scioli.

Eva Bargiela se enteró de la peor manera que estaba separada de Facundo Moyano: "No se lo esperaba"

Facundo Moyano fue uno de los invitados que tuvo Verdad/Consecuencia (TN) y el dirigente sorprendió a todos cuando anunció que se separó de su esposa, Eva Bargiela, tras menos de dos años de matrimonio.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¡eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó María Eugenia Duffard al hijo de Hugo Moyano. Sin querer ahondar en el tema, respondió: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

El político no precisó hace cuánto tiempo está separado de la modelo y participante del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, quien por ahora no habló sobre el tema.

Las que sí hablaron este viernes en A la Barbarossa (Telefe) fueron Pía Shaw y Sofía Jujuy Jiménez, quienes revelaron cómo se enteró Eva del inesperado anuncio que hizo anoche Facundo.

"Eva se enteró por televisión que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llagar mensajes de sus amigas y familiares", dijo Pía.

Y Jujuy añadió: "Fue tremendo,estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes preguntádole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada. No era lo que habían hablado. Venían mal y parece que a él no le gustaba que esté en el Bailando. No se lo esperaba".

"Ella está enamorada, nos estaba contando su experiencia de estar en el Bailando. Era su sueño estar ahí, es un momento muy importante para ella. Fue un balde de agua fría, no esperaba que el lo diga al aire. Tenían que planear cómo lo iban a manejar, ella tenía la esperanza que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar. Estaba todo perfecto y el motivo fue solo porque entró al Bailando, eso no se hace", indicó la amiga de Eva.