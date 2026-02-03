El peor final para el romántico pasacalles de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Embed

El cronista se encontraba en el lugar cuando se dio cuenta que el pasacalles de Luciano a Griselda se encontraba tirado en el piso al lado de un auto, un árbol y un contenedor de basura.

Seguramente con el viento el mismo habrá cedido y ya se encontraba en el asfalto. "Está como Luciano, arrastrado, en el piso, y encima como el amor, pisoteado", dijo el periodista Alan Ferraro, mientras mostraba el estado en que quedó el pasacalles de color blanco y letras de colores.

Habrá que esperar para saber si este gesto de amor de Luciano Castro a Griselda Siciliani sirve para poder reencausar el vínculo que por el momento parece en medio de una profunda crisis tras explotar el escándalo de los audios de él a una joven danesa.

Cabe recordar que el actor se encuentra en plena temporada teatral de verano en Mar del Plata y la actriz está en Buenos Aires grabando la serie sobre la vida de Moria Casán.

¿Podrá Luciano volver a recuperar la confianza y el amor de Griselda?

luciano castro griselda siciliani pasacalles en el piso

La picante reacción de Sabrina Rojas al romántico pasacalles de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Tras conocerse la imagen del pasacalles que le dedicó Luciano Castro a Griselda Siciliani en la puerta de su casa, la conductora Sabrina Rojas reaccionó con todo desde las redes sociales.

La conductora utilizó sus redes sociales para dar su opinión del tema con una directa ironía al desesperado accionar de su ex pero sin mencionar ningún nombre en particular.

“Quiero creer que no es real”, describió Rojas en una de sus historiasa compañando el texto con un conocido clip del actor y humorista brasileño Eduardo Sterblitch con gesto de desconcierto y risas.

Y luego profundizó su reacción: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”.

A esas palabras Sabrina Rojas sumó un video en el que un joven cae al lanzarse desde una escalera, graficando en acciones sus palabras. Y cerró picante: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.