La mordaz actitud de Sabrina Rojas al pasacalles de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "Todo..."

Tras conocerse la imagen del pasacalles de Luciano Castro a Griselda Siciliani, la conductora Sabrina Rojas reaccionó con todo desde las redes sociales.

2 feb 2026, 09:45
El sábado se viralizó rápidamente una imagen en redes que volvió a poner en el centro de escena a Luciano Castro y Griselda Siciliani, tras aquellos polémicos audios del actor hablándole a otra mujer en tono español en medio de su viaje a Madrid a fines del año pasado.

Fue en la cuenta de X del ciclo LAM (América TV) donde se mostró la imagen de un curioso y romántico pasacalles que apareció en el frente de la vivienda de la actriz y que sería idea de Castro en su búsqueda contra reloj por reconciliarse con ella tras el escándalo.

"Me contaron que Luciano Castro está desesperado por reconquistar a Griselda Siciliani y le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles, miren esto, impresionante", remarcó el panelista Pepe Ochoa desde el lugar de los hechos y mostrando el mensaje que sorprendió a todos los vecinos.

Lo cierto es que en redes sociales la imagen rápidamente tomó mucha repercusión y quien dio su ácida visión del tema es Sabrina Rojas, ex del galán. La conductora utilizó sus redes sociales para dar su opinión del tema con directa ironía y sin mencionar ningún nombre en particular.

“Quiero creer que no es real”, describió en una de sus historiasacompañando el texto con un conocido clip del actor y humorista brasileño Eduardo Sterblitch con gesto de desconcierto y risa.

Y luego profundizó su reacción: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”.

A esas palabras Sabrina Rojas sumó un video en el que un joven cae al lanzarse desde una escalera, graficando así sus palabras. Y cerró picante: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

El curioso video de Luciano Castro luego del romántico pasacalles a Griselda Siciliani

Luciano Castro tuvo un particular gesto al filtrarse un video de él en las últimas horas y que no se lo dejaron pasar en medio del escándalo con Griselda Siciliani que vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse el fin de semana el romántico pasacalles que le dedicó el actor a la actriz en la puerta de su casa en busca de recomponer la relación.

“Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”, decía el afiche que se mostró el sábado desde la cuenta en X del programa LAM (América Tv) y donde Pepe Ochoa acudió al lugar en su auto para dar más datos al respecto.

En medio de esta situación, ahora apareció un video de Luciano Castro comprando en un negocio de Mar del Plata. "El actor fue captado comprando en un almacén del barrio Rumencó de la ciudad de Mar del Plata día posterior a que apareciera un pasacalle en la puerta de la casa de la protagonista de Envidiosa", detalló el periodista Gustavo Mendez al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram donde se lo ve al actor comprando de manera tranquila en un local.

Sabrina Rojas Luciano Castro Griselda Siciliani

