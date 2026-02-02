La mordaz actitud de Sabrina Rojas al pasacalles de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "Todo..."

“Quiero creer que no es real”, describió en una de sus historiasacompañando el texto con un conocido clip del actor y humorista brasileño Eduardo Sterblitch con gesto de desconcierto y risa.

Y luego profundizó su reacción: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”.

A esas palabras Sabrina Rojas sumó un video en el que un joven cae al lanzarse desde una escalera, graficando así sus palabras. Y cerró picante: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

Embed

El curioso video de Luciano Castro luego del romántico pasacalles a Griselda Siciliani

Luciano Castro tuvo un particular gesto al filtrarse un video de él en las últimas horas y que no se lo dejaron pasar en medio del escándalo con Griselda Siciliani que vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse el fin de semana el romántico pasacalles que le dedicó el actor a la actriz en la puerta de su casa en busca de recomponer la relación.

“Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”, decía el afiche que se mostró el sábado desde la cuenta en X del programa LAM (América Tv) y donde Pepe Ochoa acudió al lugar en su auto para dar más datos al respecto.

En medio de esta situación, ahora apareció un video de Luciano Castro comprando en un negocio de Mar del Plata. "El actor fue captado comprando en un almacén del barrio Rumencó de la ciudad de Mar del Plata día posterior a que apareciera un pasacalle en la puerta de la casa de la protagonista de Envidiosa", detalló el periodista Gustavo Mendez al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram donde se lo ve al actor comprando de manera tranquila en un local.