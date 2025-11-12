El Peque Schwartzman explotó tras su eliminación y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

Embed

Fue allí que la influencer le remarcó que al tratarse de un reality, un solo plato puede dejar fuera de competencia a cualquier participante.

"No puedo mandar a nadie al frente, pero hay muchos que vienen cocinando peor", deslizó entonces Diego, quizás en referencia al propio Andy Chango o tal vez a Luis Ventura que generalmente son quienes tienen más inconvenientes en sus preparaciones para conforman al jurado en las degustaciones.

No obstante, el extenista admitió que Betular, Martitegui y De Santis lograron conmoverlo con las palabras con las que lo despidieron. "Estaba re caliente. Pasa que después los tres jurados me dijeron palabras muy lindas y hasta me emocioné. Yo soy muy llorón", reconoció al tiempo que anunció que tiene ganas de participar del repechaje para ver si logra regresar a la competencia.

Con estas declaraciones, Schartzman se suma así a los comentarios de Eugenia Tobal, Susana Roccasalvo y Estaban Mirol, quienes también de alguna manera dejaron saber que no les han resultado justas las decisiones del jurado de MasterChef Celebrity.

Por qué Eugenia Tobal quiso renunciar a MasterChef Celebrity pero no la dejaron

Hace algunos días trascendió que una figura de MasterChef Celebrity (Telefe) habría decidido abandonar el certamen luego de un tenso cruce con uno de los jurados, cuya actitud no le habría caído nada bien.

La protagonista de esta situación fue Eugenia Tobal, quien, molesta por el modo en que Germán Martitegui le habló durante una devolución, manifestó su intención de dar un paso al costado del ciclo que conduce Wanda Nara.

En Intrusos (América TV), Marcela Tauro reveló qué ocurrió cuando la actriz le comunicó su decisión a la producción del reality. “Me dicen que ella quiso renunciar pero que no la dejan, no le aceptan la renuncia”, contó la panelista, y agregó cómo fue la contundente respuesta que recibió Tobal: “Le dijeron: ‘ahora el lunes vas a tener que cocinar y hacerlo mal, quemá la comida o algo, porque te tienen que eliminar, no te podés ir’”.

Tauro también explicó los motivos que le dieron desde la producción para impedir su salida inmediata: “Los demás (que se fueron) eran por contrato, estaba estipulado. Si no lo pusiste en el contrato no podés renunciar”.

De acuerdo con la periodista, la actriz no solo estaría enojada con Martitegui, sino también “un poco con Betular”, lo que deja entrever que el clima dentro del jurado no es el mejor. Además, la panelista deslizó que la situación emocional de Tobal estaría al límite: “No van a decir que se va por esto, pero lo que pasa es que dicen que se va llorando todos los días”.

Mientras tanto, el misterio sobre su salida definitiva del programa sigue latente. Como varios episodios ya fueron grabados, habrá que esperar para ver cómo se resuelve su participación y si efectivamente logra abandonar el ciclo. Lo que sí parece claro es que la tensión en el set de MasterChef Celebrity está en su punto más alto y que la relación entre algunos participantes y el jurado atraviesa su momento más delicado.