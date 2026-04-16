Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino y explotó Gran Hermano

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Qué dijo Luana Fernández de Yao Cabrera en Gran Hermano

En el jardín de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se dio una conversación que rápidamente captó la atención de todos. Luana Fernández quedó en el centro de la escena cuando sus compañeros comenzaron a preguntarle por un detalle en su brazo que no había pasado desapercibido.

El intercambio arrancó a partir de la curiosidad de Tamara Paganini, quien notó el tatuaje y quiso saber su significado. “¿Qué dice WIFI? ”, le preguntó, despertando la incomodidad inmediata de Luana, que intentó taparlo rápidamente mientras se mostraba cariñosa con Zunino.

Ante la insistencia del grupo, finalmente decidió contar el trasfondo y vinculó esa marca con una etapa puntual de su vida ligada a la creación de contenido digital: “Es el team de Yao Cabrera, me pagaron un montón por tatuármelo en vivo. Laburé con ellos creando contenido en plena pandemia en una mansión”.

Lejos de esquivar el tema, profundizó: “'Mansión Wifi', se llamaba. Hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo, no se puede decir todo eso pero la pasé increíble, porque aparte tenía laburo”.

La charla tomó otro tono cuando Martín Rodríguez intervino con un comentario que apuntó directamente a la polémica alrededor de ese grupo. “Que después la allanaron, un quilombo ”, profundizó.

Frente a eso, Luana eligió ser prudente, aunque dejó entrever que el contexto no era del todo claro: “Había mucha gente quizá ilegal trabajando, en negro; pero se la agarraron con él porque era súper conocido y hubo una causa ahí que no me voy a meter ”. En ese momento, Martín cerró con una frase que sorprendió a varios dentro de la casa: “ Está preso ahora ”.

Actualmente, Cabrera se encuentra detenido en el marco de una causa federal. El tema generó repercusión inmediata entre los participantes, mientras distintos aspectos del pasado de Luana comienzan a salir a la luz dentro del reality.