A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
No pierde tiempo

Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino y explotó Gran Hermano

En el contexto de una prueba semanal, Fabio Agostini se animó y le dio un beso a Luana Fernández, justo frente a Franco Zunino. Mirá el momento.

16 abr 2026, 20:29
Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino y explotó Gran Hermano
Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino y explotó Gran Hermano

Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino y explotó Gran Hermano

En medio de la prueba semanal por el presupuesto —que obliga a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) a mantenerse atentos a una maqueta de estación de tren y reaccionar rápidamente para hacer sonar una campana— se vivió un fogoso momento.

Durante una de las corridas, Fabio Agostini sorprendió al acercarse a Luana Fernández y darle un beso justo cuando Franco Zunino estaba a pocos metros. La escena no hizo más que confirmar la tensión que ya se percibía desde el ingreso del español, quien había generado interés en la modelo incluso antes de conocerse cara a cara.

Leé también

El inquitante pedido de Fabio Agostini por Luana en Gran Hermano que causó revuelo: "Me estoy..."

El inquitante pedido de Fabio Agostini por Luana en Gran Hermano que causó revuelo: Me estoy...

El gesto tomó mayor dimensión porque Fabio y Zunino compartían equipo en la consigna por el presupuesto, lo que agregó un condimento extra a la situación. El beso, que a simple vista pareció más intenso, en realidad fue en la comisura de los labios, aunque eso no evitó las reacciones dentro de la casa. “¡Pero comele la boca!”, exclamó Emanuel Di Gioia, testigo directo del momento.

Mientras tanto, Zunino había dejado en claro previamente que no pondría límites a Luana tras la llegada de Fabio. Sin embargo, en una charla posterior con Santiago del Moro, reconoció “lo mucho que le gusta ” la modelo, pese a que ella ya le marcó distancia en varias oportunidades y a que él mismo aseguró tener una relación fuera del reality.

Embed

Qué dijo Luana Fernández de Yao Cabrera en Gran Hermano

En el jardín de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se dio una conversación que rápidamente captó la atención de todos. Luana Fernández quedó en el centro de la escena cuando sus compañeros comenzaron a preguntarle por un detalle en su brazo que no había pasado desapercibido.

El intercambio arrancó a partir de la curiosidad de Tamara Paganini, quien notó el tatuaje y quiso saber su significado. “¿Qué dice WIFI? ”, le preguntó, despertando la incomodidad inmediata de Luana, que intentó taparlo rápidamente mientras se mostraba cariñosa con Zunino.

Ante la insistencia del grupo, finalmente decidió contar el trasfondo y vinculó esa marca con una etapa puntual de su vida ligada a la creación de contenido digital: “Es el team de Yao Cabrera, me pagaron un montón por tatuármelo en vivo. Laburé con ellos creando contenido en plena pandemia en una mansión”.

Lejos de esquivar el tema, profundizó: “'Mansión Wifi', se llamaba. Hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo, no se puede decir todo eso pero la pasé increíble, porque aparte tenía laburo”.

La charla tomó otro tono cuando Martín Rodríguez intervino con un comentario que apuntó directamente a la polémica alrededor de ese grupo. “Que después la allanaron, un quilombo ”, profundizó.

Frente a eso, Luana eligió ser prudente, aunque dejó entrever que el contexto no era del todo claro: “Había mucha gente quizá ilegal trabajando, en negro; pero se la agarraron con él porque era súper conocido y hubo una causa ahí que no me voy a meter ”. En ese momento, Martín cerró con una frase que sorprendió a varios dentro de la casa: “ Está preso ahora ”.

Actualmente, Cabrera se encuentra detenido en el marco de una causa federal. El tema generó repercusión inmediata entre los participantes, mientras distintos aspectos del pasado de Luana comienzan a salir a la luz dentro del reality.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luana Fernández Gran Hermano

Lo más visto