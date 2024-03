El picante comentario de Edith Hermida al hablar de su vínculo con Santiago del Moro

"Todas las mujeres se enamoran de Del Moro, algo tiene ese pibe, de verdad", acotó Adrián Pallares. "Tiene como una cosa, siempre está perfumado. Siempre está despierto", justificó Edith.

Luego Lussich sugirió que era muy permisivo con sus compañeras y ella resaltó: "No, él no te dice siempre que sí. Pero le gusta las cuentas claras y es simple". "Yo estoy muy bajo perfil ahí", analizó.

Edith Hermida no tuvo filtro e hizo una dura definición sobre Rosina de Gran Hermano

Tras quedar eliminada de Gran Hermano (Telefe) el domingo pasado, este martes Rosina Beltrán visitó Bendita (El Nueve) y se encontró con una Edith Hermida más picante que nunca.

La cuestión es que tras compartir un informe sobre la particular relación de la uruguaya con Lucía Maidana en el juego, la panelista del ciclo que conduce Beto Casella no tuvo empacho alguno en llamara "calienta pava", en su intento por definirla rápidamente.

"Me dicen que la otra piba (Lucía) quedó hecha pelota", comentó incisivo el conductor mientras que Hermida aseguró que "la otra está enamorada". En ese momento, Rosina Beltrán deslizó cautelosa: "Estuvimos mucho tiempo sin vernos".

Y frente a la consulta de Any Ventura queriendo saber si ella está enamorada de la salteña, la modelo uruguaya se atajó advirtiendo: "¡No, no! Pará... ¡Enamorada es un montón!". Fue en ese momento cuando Edith Hermida disparó picante: "Rosina, en mi diccionario, es la típica calienta pava. Cuando vos buscás en el diccionario calienta pava te sale la imagen de ella".

"Ah, ¡mirá vos! No me considero así para nada. Estás muy equivocada", se defendió Rosi y coincidió con lo que dicen todos al salir del encierro. "Adentro de la casa se intensifican todas las emociones y es todo más fuerte. Ahora se viene la realidad de verdad", explicó.

Y mientras Tamara Pettinato le dijo que Lucía "dejó a la novia por vos", Rosina una vez más se defendió tajante asegurando que "eso es mentira, no lo creo ¡¿Cómo va a dejar la novia por mí?! Yo no sé por qué se separaron, pero por mí no fue".