El picante descargo de Camila Mayan tras las declaraciones de la madre de Alexis Mac Allister

"Un flash se me viene... A veces, la gente hace cositas que decís 'no me debés nada, está bien'. Cada uno sabe... Siento que hay códigos que a veces se rompen, pero está todo bien...", deslizó Mayan.

Si bien en ningún momento dio nombres, sus compañeros se reían y tenían guiños hacia la modelo que daban entender que todo se trataba de los fuertes dichos que tuvo la madre del jugador.

"Siempre fueron comentarios chotos. Incluso en su época de esplendor, también lo eran. Pasa”, finalizó Camila, quien tuvo una relación con Mac Allister y culminó de forma escandalosa.

Embed

La mamá de Alexis Mac Allister lanzó explosivas declaraciones sobre Camila Mayán y Ailén Cova

En medio del fervor por el triunfo de la Selección en la Copa América 2024, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Silvina Riel, la mamá de Alexis Mac Allister, realizó declaraciones polémicas sobre Camila Mayán y Ailén Cova.

La mamá del jugador se refirió al escándalo que se desató cuando Alexis empezó a salir con Ailén con una frase categórica: "A veces sabemos que hay que hacer silencio para que ciertas cosas se descompriman", dijo en diálogo con el panelista Matías Vázquez.

Embed

Silvina deslizó que el vínculo de su hijo con Mayán no tenía retorno. "Nosotros no éramos ajenos a que esto podía pasar. Lo llevamos muy bien, muy natural. Sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar. No podemos hacer nada más (en relación a Mayán). Habla un poco de la otra persona (todo lo que dijo) y creo que uno conoce a las personas cuando se van", sostuvo.

Además, señaló que la panelista de Patria y Familia (Luzu Tv) no actuó de buena manera tras la ruptura: "Todos hemos sido dejados alguna vez y sabemos lo que significa. Las personas para mí no son descartables. Me afecta que haya cosas inventadas y se cambiaran fechas. Nos duele el resentimiento".

Al finalizar, Silvina fue contundente cuando le preguntaron si le gustaría que Alexis y Ailén la conviertan en abuela. "Son chicos, todavía no llegaron a los treinta", sentenció.