Any Ventura habló del futuro de Tamara Pettinato en Bendita y no tuvo piedad

Al tiempo que reflexionó sobre su actitud frente a la sociedad: “No es que tiene que pedir disculpas, pero me parece que un poquito de empatía hacia la gente que no la está pasando bien, que no la pasó bien con Alberto, y que siente que ella tenía algunos privilegios. Simplemente eso”. Y tras asegurar que Tamara “estuvo mal asesorada”, Ventura disparó contra su excompañera al asegurar que “se victimizó demasiado y no hacía falta tanto”.

Fue allí cuando la periodista confirmó el quiebre de la relación entre Tamara Pettinato y todo Bendita, al deslizar: “A mí me parece que después de lo que habló Beto, y de la charla que tuvo con el equipo de producción, creo que se rompió algo”.

“Se rompió el encanto que tenía con Bendita, el amor y esta situación tan fácil y que fluye con todos los miembros de Bendita”, agregó sutil. Y tras remarcar que "lo que provoca Beto, es que te banca en todas", Any Ventura fue clara sobre la posible vuelta de Tamara al programa. “En algún momento se quebró esa maravillosa relación. Si ya Beto dijo que depende ahora del canal, me parece que es difícil que vuelva a Bendita”, concluyó tajante.

tamara pettinato.jpg

La fulminante crítica de Beto Casella a Tamara Pettinato tras el escándalo en Bendita

En Socios del Espectáculo (El Trece), mostraron una nota que le hizo Dante Gebel a Beto Casella, para Radio 10, en la que el conductor se mostró muy crítico con la actitud de Tamara Pettinato detrás de cámara en Bendita (El Nueve).

El presentador Rodrigo Lussich remarcó, antes de mostrar el tape: "Fue soberbia, no fue empática, no hubo disculpas… No generó ningún tipo de situación de empatía. Dice Beto, en esto que vamos a ver en este extracto que es interesante, que estaba como dando órdenes y cag... a pedos a todo el mundo. Retando a todos como si encima tuviera lugar para eso y eso no tuvo retorno con respecto a Beto Casella”.

En la mencionada entrevista, Casella expresó: “A mí mi convicción me dijo en su momento ‘no la puedo despedir. Yo no la puedo echar. Yo no le puedo quitar el trabajo a alguien por esto, que si bien viéndolo es bochornoso e impresentable, sobre todo por la actitud del expresidente’. Ella está ahí, pero a ella no la votaron, lo votaron al tipo que está en el medio de otros despelotes más importantes”.

“El lunes a la mañana yo llamo a mi productor ejecutivo y le digo ‘leo, me parece que Tamara tiene que tomarse unos días’. Ahí hay toda una serie de gestiones donde la producción habla con ella y ella lo toma mal”, explicó el conductor de Bendita.

Y agregó sobre cómo se sintió Pettinato: "Ella dice que se sintió descuidada por nosotros con el tratamiento que le dimos al tema, que nosotros creemos que le dimos un tratamiento delicadísimo, y además toma mal esta cosa que le dice el productor ejecutivo de tomarse unos días: ‘Ah, pero ustedes encima están queriendo sacarme de encima. Yo si ustedes me proponen esto me doy por despedida y no vuelvo’”.

“Le dejé un mensaje yo, le dije ‘Tamara, la idea de que te tomes unos días es mía. La estoy asumiendo y te lo estoy comunicando. Si vos no querés venir más, no hay ningún problema’”, contó el periodista.

Beto Casella y Tamara Pettinato.jpeg

En otra parte de la nota, Beto siguió: “Cuando ella vuelve, que da su explicación tanto en la radio como en Bendita, a ninguno le gustó la actitud con la que volvió. Un poquito con un tono mandón, por no decirte soberbia, en lugar de… Si bien insisto, ella no fue la que lo viralizó, pero estaba ahí sentada en el sillón de Rivadavia, por lo cual podría haber venido con un tonito más cercano a ‘chicos, les generé un quilombo’ capaz en el corte. No tuvo nada de eso”.

Cuando terminó el tape, Adrián Pallares destacó: "Beto acaba de decir algo que por lo menos yo no sabía. En el corte ella no dijo nada, porque una cosa es lo que salió al aire y parece que en el corte él hubiera pretendido otra actitud, pero parece que no pasó ni al aire ni fuera del aire”.