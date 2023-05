El picante pedido de Fede Bal a María Becerra que generó indignación en las redes: "Dame un..."

El hijo de Carmen Barbieri no pudo evitar reaccionar a la noticia y le escribió un comentario a la cantante. “Pero, María por dios, dame un respiro, tengo la de ‘Rápido y furioso’ y la de la boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual sí, seguí así, tkm”, tuiteó.

Los internautas al ver el comentario del mediático se manifestaron en su contra, todavía recuerdan la filtración de los chats hot con varias famosas y su posterior ruptura con Sofía Aldrey. “María no es por aquí”; “Aléjese de María, hombre infiel”; “Alejate de nuestra nena, sucio”; “Medio que me dio cringe”, escribieron algunos fanáticos de María Becerra.

Fede Bal se tatuó la cola a la vista de todos y se vio el video: "Vergüenza..."

Luego del terrible audio que le envió a su madre Carmen Barbieri cansado de que le pregunte por su salud, Fede Bal sorprendió a todos con su nuevo tattoo en un insólito lugar.

En su paso por Nueva York, Estados Unidos, el conductor de Resto del mundo, El Trece, decidió hacerse un atrevido tatuaje... En su cola.

El actor acudió a una fiesta donde se encuentran distintos artistas y decidió hacerse un nuevo tatuaje a la vista de todos y en esa curiosa parte de su cuerpo.

Fede se tatuó NYC, las siglas de New York City y explicó cómo vivió ese momento: "Otra amiga argentina que me parece me va a tatuar en plena fiesta, bueno, al final me tatué. Ustedes saben cómo soy", indicó.

"Y me tocó pelar adelante de todos. Vergüenza, la verdad, muy poquita. Ni me miraba la gente, estaba cada uno en la suya... Como tiene que ser", agregó el conductor.

"¡Cuánta onda que tiene esta gente por Dios! ¡Qué lindo poder presenciar estos eventos!", finalizó maravillado por el momento vivido en ese lugar.

Mirá cómo le quedó el tatuaje.