El picante posteo de la novia de Lucía Maidana tras el shippeo con Rosina Beltrán en Gran Hermano

En este último caso, lo cierto es que la joven futbolista empezó a ser shippeada con Rosina tras vérselas sugestivamente juntas, y hasta en algunos momentos sumando a Nicolás, formando un curioso triángulo cariñoso.

Así las cosas, hasta ahora la novia de Lucía se había mantenido en silencio con relación a esta situación, viendo incluso a su chica desde la tribuna del estudio del programa de Telefe o enviándole como mensaje la palabra "superpoderosas", en señal de aliento al grupo que formó con Rosina y Zoe.

En tanto, en las últimas horas Virginia publicó una romántica postal junto a Lucía, en las que se las puede ver besándose apasionadamente con un corazón blanco, dado a entender así que no le molesta para nada el juego de su novia en el reality y que la relación sigue tan firme como cuando la hermanita ingresó a la competencia, a pesar de estar físicamente separadas desde hace dos meses.

Lucia GH y novia IG.jpg

Gran Hermano: Lucía se tocó sin que nadie la viera y reveló la infalible técnica para hacerlo

Hace unos días Lucía Maidana mantuvo una charla picante con algunas de sus compañeras en Gran Hermano 2023. Mientras entrenaba en el jardín, la joven de Salta hizo una fuerte confesión sexual, que no tardó en hacerse viral en las redes.

La jugadora le dijo a Rosina, Zoe y Sabrina que tiene una técnica infalible para masturbarse en la casa y no ser vista por nadie. "Fue un alivio, porque yo no aguanto. De costado se hace”, les explicó, tratando de conversar el tema con cautela.

Enseguida, Rosina se mostró entusiasmada y aseguró que iba a poner a prueba esa metodología. “¡Ay yo quiero, chicas! Ahora me dieron ganas de hacerlo”, comentó, saltando y feliz por el tip que le dio Lucía.

lucia gh.jpg

En las primeras semanas de su estadía en Gran Hermano, la joven de Salta relató que sus padres tardaron en aceptar su sexualidad. De hecho, narró que ellos creían que le gustaban las mujeres por un hecho traumático que sufrió: “Fui abusada. Mis papás lo relacionaron mucho con eso. Yo fui abusada por no saber decirle que no a un hombre, fue un hombre que lo conocí una noche y nunca más vi en mi vida, esto lo traté mucho en el psicólogo. Yo ya había estado con mujeres antes de esto”.

En pareja con Virginia, que espera verla cuando salga de la casa, Lucía ha dicho que su novia supo comprender todo su padecimiento. "Mi novia me salvó la vida. Ella sabe. Fue lo mejor que me pasó. Yo la veo, cómo me trata, es amor. No hay que definir, darle vueltas, es amor”, detalló.