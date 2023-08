El picante y primer cruce entre dos participantes de Bailando 2023 antes del debut

Tomás Holder Kennys Palacios.jpeg

“Holder dijo que te veía como el primer eliminado del Bailando” fue el picante comentario que le dejaron a Kennys y no dudó en responder seguro de sí mismo: “Ah, seguro es porque no lo registro o me ve fuerte”.

En tanto, en una segunda Instagram Storie la cuenta @elejercitodelam anunció “Holder le contesta a Kennys Palacios", revelando la respuesta del rosarino a la anterior publicación con una más que filosa respuesta. “¿No me registra un peluquero? Decile que, a media Argentina, sí”, disparó el influencer que paradójicamente resultó el primer eliminado de Gran Hermano 2022, lo que augura un enfrentamiento seguro en la pista de baile.

Tomás Holder disparó contra Yanina Latorre y ella le respondió sin piedad

Este miércoles, en LAM (América TV), Yanina Latorre destrozó sin piedad al ex Gran Hermano Tomás Holder, luego de que el influencer opinara sobre la hija de la panelista, Lola Latorre.

En DDM (América TV), Holder había dado su parecer sobre los distintos participantes del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. "Yo también juzgo mucho a la persona por la familia. Siento que le dije 'che, me equivoqué en esto y te pido disculpas si estás ofendida', y nada Ángel dijo 'es todo show' y quedó ahí. Las cosas que yo tengo con Yanina en persona son feas. Sentí muchos ataques que son innecesarios, a pesar de que esto es un show, seguir atacando en la vida real es feo, no es de buena persona", había dicho cuando le preguntaron por Lola Latorre, quien estará concursando en el certamen de baile.

Al escuchar las palabras del exjugador de Gran Hermano contra su hija, Latorre le respondió enojadísima: "¿Quién sos? ¿Susana Giménez? 'La quiero lejos por la familia'. Porque alguna vez opiné que sos un pel...".

"Y hoy lo reconfirmaste. De qué familia hablás. Nosotros no nos mandamos fotos de ch... dura. No, chicos, pero cómo la va a juzgar a la nena. Qué tiene que ver mi familia. Es lo mismo que yo piense que la madre es una reventada porque este pibe hace pavadas", agregó furiosa.