El pícaro comentario de Julieta Poggio sobre su posible nuevo romance con un modelo: "Cuando pinta..."

Julieta Poggio sobre Fabri Maida - Amigos con derechos - captura Socios del espectáculo.jpg

Y cuando el cronista repreguntó picante si sólo se trataba de un simple amigo, Poggio no tuvo prurito alguno en responder pícara “¿Amigos con derechos no existen?”. Al tiempo que agregó: “O sea, un día me van a ir con él, otro día me van a ir con otro. Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad”.

Por último, Juli Poggio explicó cómo funcionan actualmente las relaciones sexoafectivas: “La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada. La soltería es la soltería. Cuando pinta, pinta. Obvio”.

Embed

Marina Calabró y Yanina Latorre apuntaron contra Julieta Poggio: "Está subida a un pony"

La periodista Marina Calabró criticó duramente a la ex Gran Hermano, Julieta Poggio por apuntar contra la "prensa amarillista" y la ninguneó.

"Ya no sabía que más decir Juli Poggio. Decía: 'creo que en poliamor, me gustan los hombres pero también las mujeres, pero no estoy muy segura'. Ella lo que quería era un título... igual no le importó a nadie", comenzó diciendo Calabró en el programa radial Lanata sin filtro sobre una nota que le hicieron a la modelo.

Después, la periodista de espectáculos se refirió al proyecto de la actriz, Zoom, e ironizó con "su nueva era artística". Ahí, leyó de qué tratará el nuevo desafío de Poggio: "En Zoom tocamos todos los temas de la preadolescencia: desde el bulliyng y que un chico no te dé bola". "Che, qué bueno, nunca lo había escuchado", lanzó el conductor Jorge Lanata filoso.

Pero eso no fue todo porque Marina Calabró habló del entuerto que tuvo Poggio con Yanina Latorre, luego de que la panelista recordara un episodio escatológico que la influencer vivió dentro del reality. "Eso lo vimos en vivo en Telefe, que Yanina lo diga o no lo diga, no cambia el hecho", remarcó Calabró.

Embed

Inmediatamente, Lanata hizo una reflexión sobre el futuro laboral de los exparticipantes de Gran Hermano: "Es loco lo que genera Gran Hermano en la gente. Porque esta chica, ponele, en tres años, a menos que tenga una carrera por otro lugar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se dé cuenta de que el universo no gira alrededor de ella?".

“Ay, no diga eso, Jorge Lanata, que es ‘prensa amarilla’, 'fake news'”, le respondió Marina y agregó: “Yo no sé a que pony se han subido. Porque dicen: ‘Con tal de tener un click, un “me gusta” o una visualización publican cualquier cosa. Para los portales amarillistas es una noticia más, pero para mí son mentiras acerca de mí y mi familia, entonces me enojo y les escribo por privado. Les pido que me pregunten a mí’”.

En LAM (América TV), Yanina Latorre se sumó a las críticas y disparó: "Yo con su trabajo no me metí. Yo me meto con la victimización que dice que todas son notas fake y que le inventan cosas. Entonces yo dije: ‘Reina. Acá conté cómo salías con Marcos (Ginocchio), dónde te encontrabas, en qué departamento, de qué productor y lo negó. Y después lo aceptó’”. Y al final remarcó: "Está subida a un pony".