El plan de Agustina Cherri y Gastón Pauls para proteger a Muna, la hija cantante de ambos

"Lo que yo trato de explicarle a ella que cuando yo arranqué los medios, la tele, no eran lo que son ahora. Hablo de lo global. Hoy lo estás viendo acá y al mismo tiempo, del otro lado del mundo. No existía. Me abruma sobre todo porque no quiero que sufra, porque también es un medio difícil. Te puede ir bien o te puede ir mal. Es un desafío ver si a la gente le gusta lo que ella compone", dijo Agustina a Socios del espectáculo.

Entonces, Agustina reveló el plan que pensaron con su ex, Gastón Pauls, para cuidar a la niña. "Yo lo que le digo es que ella sea fiel a lo que ama hacer. Justamente vamos a salir sin discográfica, bancando nosotros, para que nadie toque lo que ella quiere hacer... Con que ella sea fiel a lo que ella siente, me parece que ya tiene el camino ganado. Después para lidiar con el medio y lo que la industria necesita, le faltan añares. Pero hoy por hoy que sea ella".

Muna Pauls Cherri compartió un estremecedor video en sus redes

Muna Pauls vivió una gran experiencia a sus 12 años. La niña fue junto a su padre - Gastón Pauls- a Nueva York para hacer un curso intensivo de canto y perfeccionar su estilo con profesores de Broadway.

Emocionada por haber superado el curso y sabiendo que aún le falta pero esta es la carrera que eligió, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, hizo un tierno video para demostrar que está cumpliendo su sueño desde que es pequeña.

"Mi sueño desde que tengo memoria, y lo estoy haciendo realidad con mucho esfuerzo y amor”, comenzó la joven.

"Falta, es un proceso muy largo pero sé que voy a lograr eso que tanto quiero", terminó la niña emocionando a todos sus seguidores.

Gastón Pauls sorprendió a Agustina Cherri en el día de su cumpleaños número 39 (15 de febrero) con un lindo mensaje vía redes sociales.

El actor y conductor tiene dos hijos en común con la actriz, Muna y Nilo. Ambos se separaron en 2014 pero mantienen un gran vínculo.

“Feliz cumple Agusti de mi corazón. Toda la felicidad, siempre, para tu vida. Te quiero”, escribió Gastón Pauls en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se encuentra la actriz junto a los dos hijos que tienen en común.

Por su parte, la ex Chiquititas replicó el mensaje buena onda de su ex pareja en redes sociales sin agregar palabras al respecto.