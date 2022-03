El plan de Santi Maratea para pagarle la deuda al FMI

El país le debe 45 mil millones, entonces Santiago pensó un plan: “Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”, preguntó en Twitter.

“(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, indagó, anunciando que no lo haría solo lo pensó.

Por su puesto que este planteo generó gran repercusión, entonces Santi remarcó que no estaba hablando en serio: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.

Santi Maratea pide plata a sus seguidores por un particular motivo

Santi Maratea se convirtió en un verdadero héroe al recaudar más de 150 millones de pesos para colaborar en los incendios en Corrientes. En pocos días y a través de su influencia en las redes, Maratea logró reunir esa importante suma de dinero que sirvió para adquirir el primer camión.

Hace unos días, invitado al ciclo que conduce Flor de la V los fines de semana en América, La noche de la V, el influencer adelantaba que la próxima colecta sería para él.

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco”, aseguró Santi Maratea, que además, explicó: “No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”.

Maratea aseguró que a él solo le interesa ayudar y tras mover el dinero para comprar lo que necesitaba cada cuartel de bomberos mostró el recibo en sus redes. Y luego anunció que a cambio pedirá una de las prendas de la colección conjunta que presentó Adidas con Gucci.