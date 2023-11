El Polaco le habría sido infiel a Barby Silenzi en Brasil: su nueva conquista

Y luego detalló: "Si bien en la tribuna donde lo vimos la señorita no estaba. No es que viajaron juntos, ella ya estaba allá, esperándolo. No es Aquino, ella tiene, me dicen aproximadamente, entre unos 15 y 28 años, menos de 30".

El Polaco en la final de Brasil Fluminense en Brasil.jpg

"Ella es rubiecita, un rubio a lo Virginia Gallardo, me dijeron", siguió sumando información Brey sobre la mujer en cuestión y agregó que “Estaba en la cancha, ella tenía puesta… Esto es una clave, ella tenía puesta la camiseta de un jugador de fútbol, obviamente de Boca, pero no es de las más habituales. El jugador de fútbol se llama Merentiel, ella tenía puesta la camiseta de Merentiel, un jugador de Boca obviamente, atadita así, como anudada. Los vieron chicos”.

Por último, la periodista confió que a esta chica y El Polaco "los vieron en actitud cariñosa", por lo que señaló que según su fuente de información se trataría de "La nueva conquista del Polaco".

Embed

El Polaco habló de su dura crisis con Barby Silenzi e hizo una grave acusación: "Tiene varias cuentas para..."

Después del agitado fin de semana, en el que estuvo en medio de los disturbios previos al partido de Boca con Fluminense en la final de la Copa Libertadores que se jugó en Río de Janeiro y se lo vio en el programa de Juana Viale -grabado previamente- anunciando su crisis con Barby Silenzi, El Polaco volvió a hablar del tema tras el angustiante descargo de la bailarina en LAM.

Entrevistado por Intrusos (América TV), el cantante tropical aseguró no haber dicho nada del otro mundo en el almuerzo televisivo: "Dije que estábamos pasando por una crisis muy grande. Si ella no lo quiere aceptar o se hace la boluda, bueno...".

En tanto, sobre las declaraciones de Barby deslizando que sus palabras podrían haber sido para generar prensa ya que no le gusta hablar de su vida privada, El Polaco fue contundente: "Nunca lo hice, nunca lo voy a hacer y no me hace falta gracias a Dios", así como remarcó: "Si yo lo hablo, por algo lo digo. Con más razón, si yo nunca hablo, por algo lo digo".

El Polaco y Barby Silenzi.jpeg

Asimismo, el cantante negó de plano estar celoso del Cone Alexis Quiroga, con quien Barby bailará la salda de 3 en Bailando 2023, y argumentó: "Ella hace Divas Play, estuvo tres meses haciendo Sex... Si fuera celoso, directamente no hace nada. Yo quiero que ella sea feliz, con todo mi corazón". Así como admitió que él no aceptó sumarse al programa de Tinelli "porque ella es re celosa".

Por último, sobre el motivo que lo llevó a silenciarle sus historias virtuales a Silenzi, Ezequiel Cwirkaluk fue contundente: "Porque no me gusta que me vean. A ella le encanta chusmear todo lo que hago. O sea, va y se mete por todas las cuentas que tiene... Eso está mal. Ella puede subir cosas a la historia para que la gente le conteste cosas y le resulta chistoso, pero yo no puedo hablar nada".