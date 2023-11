Barby Silenzi se sinceró y contó la verdad de su separación con El Polaco: "Nosotros no tenemos..."

Más adelante, la bailarina contó uno de los motivos por el que la pareja está en crisis: "Nosotros no tenemos tiempo de pareja, de pareja solos. Estamos siempre con las nenas. Él tiene mucho trabajo: graba, hace videos, viaja".

Ahí, el conductor Ángel de Brito, después de que El Polaco le ocultara las historias de Instagram a Silenzi para que no se enterara de su viaje a Brasil, le preguntó: "¿Ya habia viajado sin avisarte?".

"Sí. A Disney. Fue con la nena. A mí me dijo que iba a grabar un programa de televisión. Me termino enterando, porque yo lo conozco al productor y le pregunté y me dijo que las grabaciones las empezaban en abril, y él se fue a fines de febrero, marzo", respondió Barby.

Después, las panelistas le preguntaron cómo era la convivencia de la pareja y la bailarina reveló: "Tenemos dos casas. Palermo, donde estoy yo, porque mis hijas van al colegio acá y no da para cambiarlas ya. Y en Berazategui, porque él tiene a sus hijas más grandes que van al colegio allá. Entonces es un tema. Se queda más allá porque va y viene, las lleva al colegio. Y yo me quedo acá, pero él viene para acá".

El periodista le consultó si a él le había molestado que participe del Bailando 2023. "Yo creo que sí, porque cuando a mí me llaman él no sabía y yo todavía tampoco había dicho que sí, porque tuve una operación y tenía que preguntarle al médico. Y él en vez de decirme 'mi amor, cómo estás', porque habíamos tenido una discusión, me dijo 'te llamaron para el Bailando'".

Ángel también le preguntó si El Polaco hacía vida de soltero y, aunque Barby no lo afirmó, contó una temenda anécdota: "Dos días antes del Día de la Madre yo estaba operada y él salió al cumpleaños de un amigo, y me dijo 'no dejes las llaves, así no te despierto' y nunca vino. Apareció el Día de la Madre a las 8 de la mañana".

Barby Silenzi y El Polaco pasan por una nueva crisis de pareja que sorpresivamente el propio cantante de cumbia confirmó en su visita al programa dominguero de Juana Viale.

Este lunes, en charla con Intrusos, América Tv, la bailarina se refirió a este tema y mostró su sorpresa y malestar por lo que dijo El Polaco, ya que siempre suele mantener su vida privada al resguardo.

"Nunca le gustó que se habla de su vida privada y que él mismo saque esto... Me pareció innecesario", dejó en claro Barby.

Y sobre lo que contó de la separación de ellos explicó: "No tengo idea por qué lo hizo, capaz porque va a sacar un tema nuevo o va a estar en un teatro".

"Lo del viaje a Brasil lo sabía. Y cuando quiere discutimos por boludeces dos o tres días sin hablar y ya", dejó en claro Silenzi. Y sentenció:"A mí me gustaría cuando él vuelva que empiece hablar de lo que él mismo dijo".

En tanto, reconoció cuándo fue la última vez que hablaron: "El martes tuvimos una discusión normal como siempre, nada grave que no se pueda solucionar con una charla. Y de ahí no hablamos más de nada".

"Estoy triste y decepcionada, no me esperaba una reacción justamente de él así. Yo estoy hablando acá por culpa de él. Hasta que no hable con él no puedo tomar una decisión", finalizó Barby Silenzi.