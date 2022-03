El Polaco y Barby Silenzi enfrentaron nuevos rumores de crisis

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ezequiel ivan cwirkaluk (@elpolaco)

Así las cosas, PrimiciasYa decidió ir hasta la fuente, y consultado Ezequiel Cwirkaluk popularmente conocido como el Polaco, desmintió la versión.

"No sé de dónde salió la crisis, estamos perfecto... diría mejor que nunca", sentenció el Polaco ante la consulta por la nueva crisis sentimental, y agregó que este fin de semana si no lo ven junto a su mujer se debe a que tiene pautada una extensa gira por Mendoza, San Juan y San Luis a donde llevará su música. En tanto, Baby Silenzi también respondió a la consulta de PrimiciasYa sobre una crisis con el padre de su hijita. Categórica, disparó "Es todo mentira... no sé de dónde sacan semejante cosa".

El sentido homenaje de por vida del Polaco a su padre

El 2021 fue un año complicado para el Polaco quien perdió, aparentemente de un momento al otro, a su papá, Juan Carlos Cwirkaluk al fallecer el 24 de junio pasado. Es por eso que el cantante tropical decidió rendirle homenaje llevándolo en su piel de por vida con un tatuaje de su cara.

Apenas días después de perder a su papá, el Polaco volvió al trabajo -estaba participando de La Academia de ShowMatch, además de sus compromisos musicales y luego ingresaría a la tira de Polka La 1-5/18- pero no dejó de recordarlo. “Él siempre fue un loco. No se cuidaba su salud. Siempre pensaba que era inmortal. Si bien la depresión y las adicciones (para la gente que está del otro lado) llena el vacío por momentos, trae más depresión y cosas más tristes”, diría en una nota con LAM.

Tatuaje papá el Polaco.jpg El Polaco y su homenaje a su papá que falleció durante 2021.

Y agregó: “Un tipo de 59 años, con hijos exitosos, con nietas sanas, hijos sanos... Eso es lo que a veces un no puede entender. Era mi papá. Es el loco que quería tener siempre en mi corazón”. Es quizás por eso que en las últimas horas el Polaco decidió llevarlo grabado en su cuerpo y se hizo un tatuaje del rostro de su papá en su pierna derecha.

Y así lo compartió en sus redes sociales con sus más de 2.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde orgulloso le dedicó un "Te amo viejo. El Tata", llenándose de likes y felicitaciones por el trabajo realizado. Pero claro que además compartió algunos momentos del proceso del trabajo del tatuador, que probablemente le haya llevado varias sesiones por el tamaño del dibujo.