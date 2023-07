El polémico comentario de Yanina Latorre sobre Antonela Roccuzzo: "Un paso atrás"

Fue precisamente cuando el conductor le consultó sobre los momentos más duros en la vida de una botinera, y Yanina no dudó en responder fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua. “Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento porque crie a los chicos”, comenzó diciendo la mujer de Diego Latorre.