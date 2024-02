Maxi López recordó el desesperado pedido que le hizo Wanda Nara al enterarse su problema de salud

"Uno de mis amigos es el doctor. Me llaman a las cuatro de la mañana, yo estaba en Londres. Tenía 52 llamados de él y de mi ex suegra. Yo me levanto y digo ‘qué pasó’. Era todo raro. Entonces él me explicó todo y yo dije ‘bueno, organizo y viajo’. Saqué un pasaje para cuatro o cinco días después porque tenía que organizar cosas de trabajo allá”, comenzó Maxi López.

Y al otro día fue Wanda quien lo contactó y le hizo un pedido puntual en ese difícil momento: “Me llama ella y me dice ‘te pido por favor que vengas ya, necesito que estés acá’. Tuve que cambiar el pasaje y viajé de un día para el otro”.

Y el ex deportista reconoció el apoyo de su mujer, Daniela Christiansson: “Yo ahora al lado tengo a una crack, es una campeona, tengo un millón de quilombos y siempre se los banca”.

“Yo quería hablar con los chicos antes que salieran las cosas. Entonces me tomé un avión y viajé lo más rápido que pude. El tema que cuando me bajé del avión y salí de Ezeiza ya una persona había declarado. Estaba bastante caliente”, reconoció Maxi, enojado por lo que había comentado al aire Jorge Lanata sobre la salud de la madre de sus tres hijos varones.

Y cerró sobre ese viaje de urgencia a la Argentina para estar con sus hijos: “Yo sé que ella está en un ambiente que las cosas se saben y todo, pero yo quería llegar antes para estar con mis hijos. No pude. Lo importante es que después de eso estuvo 15, 20 días acá. Estuve con los chicos, pudimos hablar y todo. Pude estar presente que para ellos es lo más importante”.

La cautivadora actitud de Valentino al ver a su hermana, fruto de la relación de Maxi López y Daniela Christiansson

Después de disfrutar de unos días de vacaciones con Wanda Nara y Mauro Icardi en Dubai, Valentino López se trasladó hasta Londres, donde vive su papá, Maxi López.

En su cuenta de Instagram, el ex jugador, hoy dueño del club inglés Birmingham City, compartió imágenes de su hijo mayor junto a Elle, la hija que tuvo con su novia, Daniela Christiansson.

"Valentino y la sister",escribió Maxi López - sumamente emocionado - en la descripción de la publicación, donde se lo puede ver a Valentino sosteniendo en sus brazos a la pequeña.

En otras las fotos que subió a su Instagram está el ex jugador junto a su hijo y la niña. Ambos están sonriendo y sumamente conmovidos con el rostro de la bebé.

En 2023, Valentino tomó la decisión de siguió los pasos de su papá y comenzar una carrera como jugador profesional. Después de una corta experiencia en el Galatarasay, el joven firmó para sumarse a las inferiores de River.