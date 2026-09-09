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Abel Pintos, Maru Botana y Coki Ramírez brillaron en La Noche FUCA 2026: las fotos de la gala solidaria

Con la conducción de Gabriela Sobrado y Guillermo Lobo, La Noche FUCA 2026 se realizó el 8 de septiembre en La Rural y contó con la participación especial de Abel Pintos, Maru Botana y Coki Ramírez.

9 sept 2026, 18:30
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Abel Pintos, Maru Botana y Coki Ramírez brillaron en La Noche FUCA 2026: las fotos de la gala solidaria

Abel Pintos, Maru Botana y Coki Ramírez brillaron en La Noche FUCA 2026: las fotos de la gala solidaria

Abel Pintos, Maru Botana y Coki Ramírez brillaron en La Noche FUCA 2026: las fotos de la gala solidaria

Abel Pintos, Maru Botana y Coki Ramírez brillaron en La Noche FUCA 2026: las fotos de la gala solidaria

La Fundación Cáncer – FUCA realizó una nueva edición de La Noche FUCA 2026, su gala anual de recaudación de fondos, que reunió en El Central de La Rural a representantes de la comunidad médica, referentes del ámbito corporativo y líderes de opinión comprometidos con la inversión en salud, la ciencia y la formación médica de excelencia.

La noche, conducida por los periodistas Gabriela Sobrado y Guillermo Lobo, comenzó con las palabras del Dr. José Mordoh, vicepresidente y cofundador de FUCA; el Dr. Matías Chacón, vocal del Consejo de Administración y exbecario de la Fundación; y el Mg. Guido Donaire, director ejecutivo de FUCA, quienes destacaron el trabajo que la organización lleva adelante y la importancia de continuar generando recursos para sostener sus programas.

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Uno de los momentos centrales de la gala fue la presentación de Abel Pintos, quien brindó el show principal de La Noche FUCA 2026. Con la sensibilidad y la cercanía que caracterizan sus presentaciones, el artista compartió varios de sus temas y generó uno de los momentos más emotivos del encuentro. Su participación especial acompañó una noche en la que la música también fue parte del compromiso con la misión de FUCA.

La velada incluyó además una subasta especial en la que se ofrecieron una camiseta oficial de Boca Juniors firmada por integrantes de su plantel profesional; una Rosa por la Paz del Maestro Orfebre Juan Carlos Pallarols; y un collar de plata doré 925 de Jean Pierre Joyeros, perteneciente a la colección lanzada por la firma en el marco de su 80.º aniversario.

Durante el momento del postre, Maru Botana cortó y compartió su tradicional rogel, protagonizando otro de los momentos especiales del encuentro. Y hacia el cierre, Coki Ramírez sorprendió con su música e hizo bailar a los presentes, poniendo el broche final a la celebración.

La realización de La Noche FUCA contó también con un rol fundamental de los voluntarios de la Fundación. En las organizaciones de la sociedad civil, los signos vitales se miden por la fuerza que tiene su voluntariado. Y el voluntariado de FUCA está más vivo que nunca, destacó Guido Donaire durante su discurso. Médicos que donan su tiempo para acercar conocimiento a la comunidad, artistas que comparten su talento y personas que colaboran con la organización y la logística son algunas de las múltiples formas que adopta ese compromiso. “El voluntariado de FUCA es aquel que dona lo más preciado que tenemos: el tiempo”, agregó.

La gala también permitió mostrar el impacto de lo recaudado en la edición anterior a través de Aulas Abiertas, el programa de educación para la prevención de FUCA. Durante 2026, la iniciativa llegó presencialmente a Resistencia, Chaco, donde alcanzó a 570 alumnos del Colegio Piacentini, y a Chajarí, Entre Ríos, con una jornada que reunió a cerca de 100 estudiantes de distintas instituciones educativas.

Todo lo recaudado durante La Noche FUCA 2026 será destinado a sostener durante 2027 los programas fundamentales de la organización: el desarrollo de la investigación oncológica en su Centro de Investigaciones Oncológicas (CIO), unidad asociada al CONICET; la formación médica en oncología, que ya ha formado a 128 especialistas; y sus iniciativas de prevención y educación para la salud, como Aulas Abiertas y FUCA Streaming.

La Noche FUCA volvió así a transformar el compromiso de empresas, instituciones y personas en una inversión concreta en conocimiento, investigación y nuevas posibilidades para el futuro.

Las fotos de los presentes en La Noche Fuca 2026

     

 

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