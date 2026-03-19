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El preocupante estado de Emilia Mernes tras la fuerte pelea con Tini Stoessel: "Deprimida"

Parece que Emilia Mernes no atraviesa su mejor momento, tras la fuerte ola de versiones que circularon en las últimas horas y la dejaron, para muchos, en el rol de la “mala de la película”.

19 mar 2026, 22:40
El preocupante estado de Emilia Mernes tras la fuerte pelea con Tini Stoessel: Deprimida
El preocupante estado de Emilia Mernes tras la fuerte pelea con Tini Stoessel: Deprimida

El preocupante estado de Emilia Mernes tras la fuerte pelea con Tini Stoessel: "Deprimida"

Un día después de la tormenta mediática que la sucumbió por completo, Emilia Mernes atraviesa horas sensibles. Según reveló Yanina Latorre en SQP (América TV), la artista quedó profundamente movilizada por todo lo que se dijo sobre ella en los últimos días, tanto en los medios como en redes sociales.

Me enteré que Emilia está muy deprimida, aseguró la conductora al referirse al impacto que habrían tenido las versiones que surgieron en torno a la cantante por supuestos enfrentamientos con Tini Stoessel y también con parejas de futbolistas de la Selección Argentina.

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Como se dijo durante la tarde del miércoles, trascendió que le habría quitado bailarinas a la pareja de Rodrigo De Paul, que habría intentado sabotear el primer show en River de María Becerra y que, además, habría intentado coquetear con algunos futbolistas de la Scaloneta en la fiesta de la consagración de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

En ese contexto, durante la emisión, Latorre remarcó que a la cantante no le habrían caído bien las especulaciones que circularon durante la tarde del miércoles, cuando en el ciclo comenzaron a mencionarse distintas situaciones que, según se dijo, habrían generado incomodidad en algunas figuras del ambiente con la entrerriana. "No le gustaron las versiones, no por nosotros sino por todo el mundo".

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"Le ofrecí derecho a réplica y estoy esperando. Que me cuente una historia y que la gente decida", señaló al remarcar que el espacio está abierto para que Emilia pueda responder a lo que se dijo.

Cón quién futbolista habría estado Emilia Mernes

La tensión entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no deja de sumar capítulos y ya desbordó el terreno musical para instalarse también en el universo del espectáculo y el fútbol. En las últimas horas, el tema volvió a escalar con nuevas versiones que apuntan a movimientos en redes y supuestos vínculos que habrían generado incomodidad en ciertos círculos cercanos a la Selección.

En Lape Club Social (América TV), Paula Varela aportó información que agitó aún más el avispero y puso el foco en una serie de gestos virtuales que no pasaron desapercibidos.

"A Emilia la dejaron de seguir: María Becerra y Tini, por ende, los fanáticos de ambas. Antonela Roccuzzo y también Valu Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección", contó la periodista, dejando a todos boquiabiertos.

La versión no quedó ahí y sumó más misterio en el estudio, con una revelación que dejó flotando la incógnita sobre un posible protagonista: "Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada. De hecho, casi todos los jugadores de la Selección están casados".

En medio del intercambio, el periodista deportivo Leo Paradizo aportó contexto sobre cómo se manejan los vínculos dentro del entorno de los futbolistas, reforzando la idea de que ciertos movimientos en redes pueden tener un efecto dominó.

"Voy a aportar algo. Tengo entendido que las mujeres de los jugadores de la Selección tienen su grupo de WhatsApp. Están muy comunicadas, tienen una gran relación. Así que tiene que ver con esto, si una deja de seguir porque hay lío, el resto la sigue", mencionó.

Por último, Varela cerró con una frase que terminó de encender la polémica: "En vestuarios, porque esta persona habla, que ya se lo vinculó con otra famosa, dijo: 'Sí, con Emilia algo pasó'".

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