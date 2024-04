El preocupante mensaje de Axel sobre su presente que alertó a sus fans: "Es la vida que me tocó"

Axel junto a su ex mujer y sus 4 hijos.jpg

Pero en las últimas horas, Axel preocupó y mucho a sus fanáticas al volcarse a las redes sociales a través de un misterioso mensaje que escribió desde sus historias virtuales de Instagram.

"Hoy tuve un día muy particular. Posta que fue un subir y bajar de emociones. Se cerró algún círculo tóxico, sentí alegría por los nuevos horizontes, tuve momentos de bajón, tristeza, de todo. Y me lo permito porque no todo es color de rosa", comenzó escribiendo sobre una imagen arbolada con el cielo como protagonista.

Al tiempo que, sin detallar demasiado, concluyó: "Siempre fui un resiliente. Es la vida que me tocó o que elegí sin saberlo. Como siempre, siempre, siempre, me levantaré parado en el amor y la verdad, con la frente alta y más fortalecido".

El mensaje de Axel que preocupó a sus fans.jpeg

El firme descargo de Axel tras ser vinculado a una modelo como la causante de su separación

Tras el sorpresivo comunicado de Axel en enero pasado anunciando el fin de su matrimonio con Delfina Lauría a través de un extenso escrito, en el que detalló las causas del quiebre familiar, a las pocas horas comenzó a circular una versión asegurando que el cantante ya estaría comenzando una relación una famosa ecuatoriana de 24 años, llamada Valeria Gutiérrez, con quien trabajó en el reality Yo me llamo, de ese país. Así lo afirmaron en el ciclo Todas las tardes (El Nueve).

Axel.jpeg

Así las cosas, pasadas unas pocas horas, el cantante se expresó a través de sus redes sociales a modo de descargo frente a esta contundente versión.

"Todo pasa. Todo se acomoda. Todo sana. Todo se transforma. No te preocupes tanto, no tengas miedo de cambiar o volver a empezar. La vida siempre encuentra el camino correcto. Las cosas que son para ti llegan en el momento justo. Todo va a salir mejor de lo que esperas. Confía", fue el mensaje de @culturapositiva que compartió en sus Instagram Stories en primer lugar, junto a un emoji de dos manos juntas en señal de súplica.

Axel horóscopo.jpeg

En tanto, al cabo de unas horas Axel optó por hablar en primera persona por la misma vía para aclarar los tantos. "¿Por qué esa necesidad de creer que para que una pareja termine tiene que haber terceras personas?" comenzó preguntando.

Y acto seguido aseveró que "Los únicos responsables en una pareja que anda bien o mal, son las dos personas que forman esa pareja". "Aclarado esto me voy a dormir!", concluyó el cantante más aliviado al exponer su verdad.