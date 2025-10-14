El preocupante motivo por el que Maxi López abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity

Luego, en A la tarde (América TV), ampliaron la información: "Telefe, antes de partir, le impuso condiciones. Le dijo: 'Sí o sí, el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para volver a grabar el programa'".

¿Qué problema afectó a Daniela Christiansson antes del gran debut de Maxi López en MasterChef Celebrity?

Mientras Maxi López permanece en Argentina filmando los nuevos episodios de MasterChef Celebrity (Telefe), que tendrá su estreno este lunes 13 con Wanda Nara al frente, Daniela Christiansson publicó un mensaje en sus redes que despertó inquietud entre sus seguidores.

“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, escribió la modelo sueca en una historia de Instagram acompañada por una selfie.

Por suerte, el incidente no tuvo consecuencias graves. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, aclaró Daniela, buscando calmar a quienes siguen con atención el desarrollo de su embarazo.

Además, compartió cómo transita esta etapa: “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”.

El mensaje podría interpretarse como una indirecta hacia López, quien ya lleva tres semanas instalado en Buenos Aires y recientemente decidió prolongar su estadía. El exjugador llegó al país para ver a sus hijos y cumplir con compromisos profesionales, entre ellos su participación en el exitoso programa de cocina.