¿El primer romance en Gran Hermano 2022? Thiago y unas indirectas que calientan la casa 

La situación se gestó en la zona de los baños donde Daniela comenzó a ayudar a Thiago a ponerse una crema en el pelo. "Te lo estoy levantando", le dijo Daniela con cierta ironía, y agregó con una frase que provocó su risa: "¿Así está bien? O te gusta abajo...".

Cabe mencionar que Thiago no captó la indirecta y siguió ayudándola a limpiar todo el baño. Recordemos que Thiago tiene 19 años y es cartonero.

“Lo primero que haría si gano el premio sería arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una mayor comodidad. A mí de chico me enseñaron a dar la cara y nunca la espalda”, se presentó Thiago Medina. El muchacho de 19 años de González Catán, provincia de Buenos Aires, vive junto a su papá y sus 9 hermanos. Su mamá falleció cuando él y su melliza tenían 8 años.

Por su parte, Daniela contó cuando se presentó en el programa: “Quería ser linda para ser aceptada, y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, aseguró Daniela Celis, de La Reja, Moreno. Y explicó: “Mi infancia fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”.

Embed

Gran Hermano 2022: conocé a Thiago, el participante que emocionó a todos con su historia de vida

Con picos de más de 22 puntos de rating, finalmente este lunes 17 de octubre desembarcó Gran Hermano 2022 en la televisión argentina de la mano de Santiago del Moro quien, acompañado por Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte, le dio la bienvenida a los 18 participantes en su ingreso la casa más famosa del país.

Con un premio de 15 millones de pesos y una casa para quien logre soportar el encierro durante algo más de cuatro meses y sortee todos los obstáculos, el reality de Telefe consagrará a un nuevo campeón o campeona convirtiéndolo en una nueva figura mediática. Y entre los ingresantes, Thiago Gil Medina sin duda fue uno de los que más llamó la atención con su historia de vida.