Sabrina Rojas fulminó a Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos: "Te esperamos..."

"Todas las cosas que ella decía sobre Argentina... La gente no tenía ni idea quién era Cande Ruggeri. Claramente ella estaba sembrando cositas para cuando vuelva", disparó. Pero Sabrina fue por más y le hizo una contundente advertencia: "Es válido, pero cuando te vayan a buscar no digas: 'Solo hablo de mi música'", sentenció.

La conductora también puso el foco en el manejo que Flor hace de las redes sociales y deslizó que incluso la polémica podría ser funcional a una estrategia para generar repercusión a su regreso. "Ella es muy pilla con las redes y las estrategias, entonces puede ser un acting para que la corramos", analizó Sabrina. Finalmente, remató con una última frase cargada de ironía: "Supuestamente es una chica experta en realities".

El gesto de Flor Vigna en La casa de los famosos que generó enorme revuelo en las redes

Flor Vigna volvió a ser blanco de críticas en las redes sociales tras protagonizar un particular momento durante su estadía en La Casa de los Famosos México: la bailarina generó rechazo entre los espectadores luego de chupar una cuchara mientras cocinaba y volver a colocarla dentro de la olla, un gesto que fue calificado de asqueroso y que además recordó otro episodio previo en el que había untado mayonesa en el pan con el dedo por no lavar un utensilio.