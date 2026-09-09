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Sabrina Rojas fulminó a Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos: "Te esperamos..."

Sabrina Rojas apuntó con todo contra Flor Vigna después de su eliminación del reality y lanzó una picante teoría sobre la estrategia que habría utilizado durante su participación.

9 sept 2026, 12:00
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Sabrina Rojas liquidó a Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos: Te esperamos acá

Sabrina Rojas liquidó a Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos: "Te esperamos acá"

Sabrina Rojas liquidó a Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos: Te esperamos acá

Sabrina Rojas liquidó a Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos: "Te esperamos acá"

Luego de que Flor Vigna quedara eliminada de La Casa de los Famosos, Sabrina Rojas volvió a apuntar con dureza contra la cantante y lanzó una serie de explosivas declaraciones. La conductora se refirió a las polémicas frases que la artista pronunció durante su paso por el reality y la desafió a hablar ahora que quedó fuera de la competencia.

La salida de Vigna del programa volvió a poner el foco sobre algunas de las situaciones que protagonizó durante su estadía en la casa. Ángel de Brito fue uno de los primeros en cuestionarla públicamente tras su eliminación y ahora se sumó Sabrina, quien desde hace tiempo mantiene un fuerte enfrentamiento mediático con la ex de Luciano Castro.

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Fiel a su estilo frontal, la conductora de Pasó en América anticipó que espera que Flor dé explicaciones cuando regrese y vuelva a enfrentarse con la prensa argentina. "Ay, Flor, te fuiste. Entonces te esperamos acá toda la prensa para que cuentes todo lo que dijiste en cámara", lanzó con ironía.

Según planteó Rojas, durante su participación en La Casa de los Famosos, Vigna habló sobre distintas situaciones y figuras del espectáculo argentino que el público del reality mexicano desconocía. Para Sabrina, lejos de tratarse de comentarios casuales, podrían haber formado parte de una estrategia pensando en su regreso al país.

"Todas las cosas que ella decía sobre Argentina... La gente no tenía ni idea quién era Cande Ruggeri. Claramente ella estaba sembrando cositas para cuando vuelva", disparó. Pero Sabrina fue por más y le hizo una contundente advertencia: "Es válido, pero cuando te vayan a buscar no digas: 'Solo hablo de mi música'", sentenció.

La conductora también puso el foco en el manejo que Flor hace de las redes sociales y deslizó que incluso la polémica podría ser funcional a una estrategia para generar repercusión a su regreso. "Ella es muy pilla con las redes y las estrategias, entonces puede ser un acting para que la corramos", analizó Sabrina. Finalmente, remató con una última frase cargada de ironía: "Supuestamente es una chica experta en realities".

El gesto de Flor Vigna en La casa de los famosos que generó enorme revuelo en las redes

Flor Vigna volvió a ser blanco de críticas en las redes sociales tras protagonizar un particular momento durante su estadía en La Casa de los Famosos México: la bailarina generó rechazo entre los espectadores luego de chupar una cuchara mientras cocinaba y volver a colocarla dentro de la olla, un gesto que fue calificado de asqueroso y que además recordó otro episodio previo en el que había untado mayonesa en el pan con el dedo por no lavar un utensilio.

     

 

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