El profundo dolor de Carla Conte por la pérdida de ser un querido: "Para siempre"

Y reflexionó: "No aprendí a coser las partes de un pullover. Tampoco usé nunca la máquina de coser que me regalaste. Pero lo voy a hacer, quedate tranquila". "La mejor abuela del mundo” ya se que fuiste la única que conocí pero no importa… la mejor. Lo diste todo y más", expresó.

"Gracias por el amor incondicional Neni, por los besos con ruido, los mimos, los abrazos, las historias, las lanas y los tejidos y arranco todo otra vez…La fiesta que habrá allá arriba con tantos reencuentros tan deseados. Te estaban esperando con mucho amor", escribió.

Finalmente, agradeció una vez y cerró: "Hasta la próxima vida Nenina de mi alma. Volvería a vivir todo otra vez al lado tuyo. Te amo para siempre. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS".

Carla Conte despide a su abuela

Carla Conte explicó por qué se dejó de teñir el pelo: "Odiaba esa obligación, me parecía una cárcel"

Carla Conte grabó un video que subió a Instagram en donde fundamentó su decisión de no teñirse más el pelo, algo que tenía en mente desde hace un año.

"Las canas y yo. Aquí el video que les pregunté si querían que suba. Sin editar ni nada. Así como se lo mandé a la productora de Telefe para el Noti. Les pido mil disculpas por la cantidad de veces que digo.. “la verdad..” porque tanto Carla!?!? Cuéntenme como van con sus transiciones, las leo!", indicó Conte en su posteo.

La conductora contó por qué dejó de colorar su pelo y se refirió a la liberación que sintió al hacerlo.

"La idea de dejar de teñirme la vengo amasando en mi cabeza hace un año cuando se corta mi trabajo en tele de lunes a viernes", explicó Carla.

Y comentó: "Lo primero que pensé fue no me tiño nunca más. Odiaba la obligación de tener que teñirme cada tres semanas, me parecía como una cárcel".

"Yo me tenía porque me tenía que teñir porque cada vez tenía más canas. Estaba presa de la imagen por estar expuesta. Cuando me quedé sin laburo dije: no me tiño más. Ya había tomado la decisión", siguió.

Y añadió sincera: "No lo sufrí en ningún momento, ver cómo crecen mis canas me da felicidad y alegría".