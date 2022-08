El programa de televisión que Wanda Nara le birló a Claudia Villafañe

wanda y claudia captura Es por ahí.jpg Según reveló Guido Zaffora en Es por ahí (América TV), Wanda Nara le robó un programa de tv a Claudia Villafañe.

"La robada, la víctima, la damnificada es Claudia Villafañe. Se metieron con la Claudia..." disparó Zaffora. Para inmediatamente agregar "Quien le robó el programa es, nada más y nada menos, que Wanda Nara". Y mientras el periodista reiteraba la información, Josefina Pouso -integrante del programa- intervino asombrada. "Pará... ¿Wanda le va a sacar un programa a Claudia? Pero ¡claramente se bajan todos los entrevistados!", arremetió.

Entonces Zaffora detalló: "La plataforma color azul tenía un programa ya pautado con Claudia, y Wanda Nara llega para hacer La Máscara, para hacer el Mundial y le ofrecen este programa de 8 capítulos para la plataforma... Y Wanda dice que sí". Y remató asegurando "El mismo programa que iba a hacer Villafañe ahora se lo quedó Wanda", al tiempo que no descartó la posibilidad de que la plataforma termine ofreciéndole otro programa a la mamá de Dalma y Gianinna Maradona.

Embed

La fuerte amenaza de Wanda Nara a Carmen, su ex empleada

Tras su cortísima estadía en Buenos Aires donde estallaron varios escándalos que la tuvieron como protagonista, sigue la problemática entre Wanda Nara y su ex empleada, Carmen. Todo empezó la semana pasada, cuando se filtró un audio de la empresaria a la empleada que le revelaba que estaba en el país para iniciar los trámites de divorcio con Mauro Icardi.

"Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", dice Wanda en ese audio.

wanda.jpg "Allá nadie te va a tomar" le habría dicho Wanda Nara a Carmen, antes de dejarla regresar a Argentina.

La rubia luego lamentó la traición de Carmen al filtrar el audio y se terminó la relación laboral que las unía, pero no en buenos términos. Así, Wanda mostró todas las fotos y video de Carmen trabajando en su casa junto a sus hijos: viajes, cenas en importantes restaurantes y demás.

Pero la relación está rota y la empleada volvió al país. Al llegar no quiso dar muchos testimonios, pero su amiga la tarotista Fabiana Aquín, anunció una fuerte amenaza Nara. “Le dijeron allá nadie te va a tomar, no vas a conseguir trabajo”, indicó la tarotista que le dijo su amiga antes de llegar al país.