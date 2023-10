El proyecto que reúne a Osvaldo Laport y Soledad Silveyra después de 19 años

image.png

"¿Qué me dicen de esta sorpresa?", escribió la actriz junto a una imagen que colgó en su Instagram, en la cual está al lado de Osvaldo Laport, la directora teatral Corina Fiorillo y el productor Leo Cifelli.

¿Cuál será el proyecto que los tendrá como protagonistas? La fuerza del cariño, una historia que Jack Nicholson y Shirley MacLaine interpretaron en el cine. Esta será una adaptación para teatro de dicho film, que se estrenó en 1983.

Según trascendió, el espectáculo llegará a la marquesina de Buenos Aires en enero, en uno de los complejos del empresario teatral Carlos Rottemberg,

Qué dijo Osvaldo Laport del meme "Necesito hacerte el amor"

Osvaldo Laport habló de un meme que se hizo viral en las redes sociales. La imagen, que pertenece a una escena de la novela "Amor en custodia", es furor en la web.

En la ficción, el actor se agarra la cabeza y le dice al personaje de Soledad Silveyra: "Necesito hacerte el amor".

En las redes, los usuarios suelen publicar la imagen de Laport agarrándose la cabeza y frases muy originales.

El actor habló con La Nación sobre el meme que lo tiene como protagonista. "Para mí es un privilegio que las nuevas generaciones, que no han tenido la posibilidad de ver novelas, aquellas épocas gloriosas de las novelas en nuestro país, puedan hacerlo a través de YouTube o a través de esta nueva modalidad que son los memes", sostuvo.

Laport, que se encuentra protagonizando una obra en Mar del Plata, reveló que un espectador lo sorprendió hace poco con un pedido.

"Una persona me pidió una foto y me dijo 'no es para mí, es para mi hijo, que tiene 14'. A mí me sorprendió. Le dije 'no creo que haya visto alguna de mis novelas' y me respondió: 'las empezó a ver ahora por el meme'", relató, orgulloso.