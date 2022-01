Qué dijo Osvaldo Laport del meme "Necesito hacerte el amor"

Embed

En las redes, los usuarios suelen publicar la imagen de Laport agarrándose la cabeza y frases muy originales.

El actor habló con La Nación sobre el meme que lo tiene como protagonista. "Para mí es un privilegio que las nuevas generaciones, que no han tenido la posibilidad de ver novelas, aquellas épocas gloriosas de las novelas en nuestro país, puedan hacerlo a través de YouTube o a través de esta nueva modalidad que son los memes", sostuvo.

meme.jpg

Laport, que se encuentra protagonizando una obra en Mar del Plata, reveló que un espectador lo sorprendió hace poco con un pedido.

"Una persona me pidió una foto y me dijo 'no es para mí, es para mi hijo, que tiene 14'. A mí me sorprendió. Le dije 'no creo que haya visto alguna de mis novelas' y me respondió: 'las empezó a ver ahora por el meme'", relató, orgulloso.