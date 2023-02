El proyecto teatral de Ariel Ansaldo con los ex Gran Hermano 2022: "Es algo que hablamos..."

"Yo me mostré tal cual soy. Fui auténtico. Me siento contento y tranquilo con mi juego", afirmó al resumir su estadía en Gran Hermano 2022. "Lo que me pasó fue que la energía de la casa me condicionó", añadió.

Ariel reconoció que su mayor error fue no avanzar estratégicamente contra Alfa. "Me quedé con las ganas de hacerle la fulminante", dijo sobre el más veterano de la casa. "Me perdí la oportunidad de enfrentarlo en una placa mano a mano", resaltó.

Por otro lado, el experto parrillero reveló que sintió un vínculo muy especial con Romina Uhrig. "Ayer conté que tuve un sueño con ella... nada raro.. algo romántico", mencionó.

ariel gran hermano.jpg

"Ella es hermosa. Me gustaba cada vez que me sonreía. Y sí, me gustaba. Pasamos momentos muy lindos, tuvimos charlas interesantes, pero no creo que la relación siga afuera de la casa", agregó.

Al ser consultado por sus objetivos luego de su experiencia en GH, Ariel indicó que le gustaría encabezar un espectáculo con su ex compañeros: "Es algo que hablamos con Nacho, Thiago y Maxi. Me encantaría poder hacer una obra con ellos. Yo ayudaría a escribir algunos monólogos... veremos si se puede dar".

Al finalizar, el último eliminado del reality destacó que seguirá trabajando para poder cumplir el sueño que lo motivó a anotarse en el programa. "Yo quería darle una buena vejez a mis padres porque estamos con la guita justa en casa y voy a seguir haciendo todo para ayudarlos", concluyó.

ariel ansaldo gran hermano.jpg

Gran Hermano 2022: la asquerosa actitud de Alfa con sus compañeros

En medio de la trasmisión en YouTube de Gran Hermano 2022 se vio una escena desagradable, que protagonizó Walter Alfa Santiago.

El más veterano de la casa estaba en la habitación junto a Marcos y Nacho. Cuando se estaba retirando, el hombre de Tigre soltó una flatulencia.

"¡Que hijo de P...!", exclamó el joven de Almagro antes el gesto desagradable de su compañero. El salteño se mostró inmutable en su cama y no dijo nada sobre la actitud del polémico participante del reality de Telefe.

Embed

Alfa se siente fuerte en el juego luego de haber sido salvado por Camila en la última gala de nominación. Por otro lado, el hombre de Tigre está feliz por la reciente salida de Ariel Ansaldo, su principal enemigo en el juego.