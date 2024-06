El Puma Goity recordó el día que casi termina a las piñas con Luciano Castro

Puma Goity anécdota Luciano Castro 1- captura La noche perfecta.jpg

“Nos llamaron para una película con Luciano protagonista y yo su acompañante, entonces todo lo que parecía para cualquier actor o actriz un proyecto en un transatlántico que iba a salir de Buenos Aires a Venecia para los seres humanos normales es genial, para nosotros es difícil”, comenzó explicando Goity.

Al tiempo que agregó que era “un transatlántico gigante y a las dos horas estábamos con un ataque de fobia terrible, era como estar en una lanchita. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones Luciano me dice 'vamos a entrenar'”.

La tremenda pelea del Puma Goity y Luciano Castro a bordo de un crucero

Fue allí que Gabriel Puma Goity continuó con el insólito relato. “Los horarios del cine son complicados, y el crucero tenía los horarios para comer. Entonces, a nosotros nos dijeron no, ustedes pueden ir a comer cuando quieran, entonces fuimos a comer con el gordo y nos prohibieron la entrada, porque nos dijeron acá se come a las ocho”, recordó.

Y si bien intentaron explicarle a los mozos que eran los actores de la película, los mozos en ningún momento les permitieron el ingreso. “Hasta que en un momento le digo al gordo vámonos, qué sé yo, y me doy vuelta y estaba el gordo cara a cara con el metre”, confió entre risas.

De acuerdo al relato del popular actor, el metre “era un gigante” y “Luciano parecía chiquito diciéndole vos sos un mafioso”. “Entonces me dice una persona 'andá a separar', y me tiré de palomita. Y vinieron los mozos, que eran croatas y serbios, dos metros cada uno”, continuó recordando.

Lo cierto es que la situación no terminó del todo mal, porque si bien la cosa no pasó a mayores fue Goity quien ligó un golpe. “La anécdota linda del caso es que después me decía uno de los mozos, 'a mí me dio una pena pegarte', pero después hermanados después de esa batalla, el metre me dijo 'vengan a comer cuando quieran'”, concluyó risueño.