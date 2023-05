El reencuentro de Los Simuladores en el estreno de la nueva película de Damián Szifrón: las fotos 

misantropo 3.png

En el pre estreno de Misántropo en el Complejo Cinépolis Paseo Hussay, también estuvieron presentes muchas otras figuras como Víctor Bo y Armando Bo, Alejandro Lerner, Gloria Carra, Diego Velázquez, César Bordón, Arturo Puig y Selva Alemán, Esteban Meloni , Claudio Villarruel, Verónica Llinás, Santiago Korovsky y Paula Marull, cuñada del director, entre otros.

misantropo 2.png

En tanto, Szifrón llegó acompañado por su mujer, María Marull, y sus hijas, con la ansiedad lógica por el estreno de su nueva creación, que llega a las salas de cine este jueves 4 de mayo.

misantropo 6.png

Misántropo, la nueva película de Damián Szifrón

Misántropo, la producción cinematográfica de origen norteamericano rodada por el argentino Damián Szifron, llega a las salas de toda América Latina. El creador de la mítica serie Los Simuladores y director de la película Relatos salvajes, nominada al Oscar, ganadora del Bafta y el film nacional más taquillero de la historia, es también autor del guion junto al británico Jonathan Wakeham.

Shailene Woodley (Big Little Lies, The Fault in Our Stars, The Divergent Series) protagoniza este implacable thriller junto a Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One, Robin Hood).

misantropo 7.png

La dirección de fotografía es del también argentino Javier Juliá (Relatos salvajes, Argentina 1985) y la banda original de sonido lleva la firma del legendario Carter Burwell, autor de la música de todas las películas de los Hermanos Coen, como Barton Fink, Fargo, El gran Lebowski y la ganadora del Oscar a mejor película Sin lugar para los débiles.

SINOPSIS: Baltimore, la noche de año nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida.

RS FOTOS.