Federico D'Elia dio nuevos detalles sobre el regreso de Los Simuladores

"¿Cómo fue que se gestó esta vuelta?", quiso saber la conductora, a lo que el actor contestó: "No hubo un momento en particular en la cual se gestó. La verdad es que hace 20 años, desde que empezamos a hacer Los Simuladores, queríamos hacer una película. Y no era mentira, cuando cada vez que nos hacían un reportaje y nos preguntaban '¿vuelven o no vuelven?', nosotros decíamos 'mirá, el deseo está'. El tema es que nos pongamos todos de acuerdo".

Y agregó:"La vida pasó. Pasaron 20 años y cambió mucho cada uno de nosotros. Un día nos miramos a los ojos y dijimos '¿nos ponemos las pilas? Cerramos la agenda de tal fecha a tal fecha y la hacemos'. Y lo hicimos antes de saber que estaba la plata para la película porque ese nunca fue un problema, cuando generalmente lo es. Siempre hubo gente que nos ofrecía hacer algo".

Los Simuladores Netflix.jpg Los Simuladores es una de las series más importantes de Netflix

Cuándo se empezará a filmar la película de Los Simuladores

Por otro lado, D'Elia adelantó cuándo comenzarán a rodar la aclamada película: "Vamos a filmar el año que viene. Todavía tenemos que cerrar bien la fecha pero imagino que será a mediados de año. El estreno será en 2024".

En referencia a la nueva trama que tendrá la película, Dugli quiso saber: "¿La idea sería que el tiempo pasó para los simuladores?". "Obvio. Nos vemos y vemos que el tiempo pasó. Esos son desafíos que va a tener Damián a la hora de escribir, ver cómo adapta a estos personajes a hoy, a este presente y a su edad. Son tipos que ya crecieron 20 años, que ya no son unos pibes. Esto lo hablamos entre todos. No tengo ni idea si va a haber un grupo de apoyo de gente más joven. No es que no te lo quiera contar. Si lo supiese, creo que tampoco te lo contaría", expresó el actor, entre risas.