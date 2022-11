El regreso de Pamela David: su línea de vinos, la televisión actual y el nuevo Gran Hermano

Embed

Flor aprovechó la visita de la conductora y le preguntó su opinó por la TV actual, donde programas como Gran Hermano 2022 y El hotel de los famosos copan el prime time.

"Veo mucha tele. Es una televisión diferente. Creo que hay una lupa más grande para todo. No se deja pasar nada. El público es mucho más exigente", consideró.

De todos modos, Pamela destacó que el espectador busca algo divertido, en una pantalla llena de noticias duras. "Gran Hermano es un fenómeno. Y me parece que la gente quiere entretenerse", sentenció.

Pamela David y su experiencia en El Bar

Pamela David estuvo en Intrusos (América TV) y recordó su experiencia en El Bar, el reality que fue su salto a la fama.

"Yo era parte del staff de Ricardo Piñeiro. Me ofrecieron ir al casting. Cuando llegué al casting, que era en Nuñez, me dan un libro, con un montón de preguntas. Y digo: '¿y esto para qué es?'. Y me explican que era para entrar a un reality", rememoró.

Pamela no lo dudó, llenó el formulario y quedó seleccionada. "Me pareció interesante la experiencia. Dije: 'si no me gusta, me voy'. No me imaginé que me iba a servir como me sirvió. ¡Fue un trampolín!", cerró.