El terrible relato de Joel Ojeda y su novia sobre la violencia que vivieron con Catalina Gorostidi: "Me llegó a empujar..."

Y contó cómo reaccionó Catalina al querer hablar entre todos la situación: "Vuelvo, yo me junto a hablar con todos y ella al principio no quería charlar, hizo un escándalo, se encerró. Se me paró acá (señalando al lado de su cabeza) y se volvió loca. Me empezó a decir que yo era una pendeja de m..., que le daba pena, con mi jefe presente", contó Juana.

La novia de Joel Ojeda contó que le habían prometido que en unos días todo se iba a calmar todo pero pasó todo lo contrario. "Ellos dicen que ella no puede controlar sus emociones entonces hay que cuidarla. A los dos días me dijeron que hablaron con ella e iba a estar todo bien", explicó.

"Y ese mismo día que llega me dice: 'Acá no entrás si estoy yo acá adentro. Yo no quiero trabajar con gordas, yo soy gordofóbica'. Me decía que deje de comer fideos porque me estaban engordando los brazos, que tenía que aprender de ella que pesaba 45 kilos, que si volvía a pasar por atrás pasaba por atrás, me arrancaba todos los pelos. Así en frente de todos", cerró su terrible relato.

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Joel Ojeda y su duro relato de su experiencia junto a Catalina Gorostidi

Joel Ojeda también contó su experiencia en pareja con Catalina Gorostidi y comentó que decidieron iniciar una causa contra ella por violencia.

"A ella (Juana), le tocó vivir una parte que yo viví. Realmente la pasé muy mal y cuando ella decidió trabajar ahí, le advertí que no iba a ser gratis", contó el ex participante de Gran Hermano.

"Hace tres o cuatro meses que no estoy en los medios, pasaron un montón de cosas, realmente la pasé mal. Y cuando ella decidió trabajar ahí yo le advertí. Le dije: mirá, no va a ser gratis esto", continuó sobre la advertencia que le hizo a su novia.

Y recordó: "Trabajando en DGO, todavía había quilombo con Cata, a mí me llegó a empujar violenta, agarrándome los brazos. Hay cámaras adentro y dije esto tiene que estar grabado. Fui a hablar con mi jefe y lo mismo que pasó con Juana, no hicieron nada. Nos costó una renuncia a su trabajo y yo me callé millones de cosas un montón de veces".

"Mi separación con Cata fue violenta también, hubo mucha violencia. Esto no lo conté en ningún lado pero yo estuve encerrado en la casa. Tiene videos de la Justicia que tiene en este momento mi teléfono", cerró preocupado.