Impacto total: Wanda Nara posó con la actriz que interpretará a la China Suárez en su serie
Con el proyecto en marcha y tras la confirmación de Maxi López de que estarán “todos” los protagonistas del Wandagate, Wanda Nara sorprendió mostrándose con Débora Nishimoto, la actriz elegida para interpretar a la China Suárez.
16 abr 2026, 08:42
Impacto total: Wanda Nara posó con la actriz que interpretará a la China Suárez en su serie
Tal como lo había adelantado apenas volvió de sus vacaciones en Europa y Asia, Wanda Nara ya se metió de lleno en las grabaciones de Triángulo amoroso, la serie en formato vertical que, incluso antes de su estreno, ya viene despertando un fuerte interés. Más allá de su desempeño actoral, lo que verdaderamente mantiene en vilo a muchos es el desfile de personajes y los guiños a situaciones reales que, según trascendió, formarán parte de la historia.
Uno de los primeros nombres confirmados fue Maxi López, quien será uno de los ejes centrales del relato. A él se suman César Bordón, en el rol de gerente de marketing; Sebastián Presta; Yanina Latorre, interpretándose a sí misma; y Pachu Peña, que asumirá el papel de representante del exfutbolista. También dirá presente Georgina Barbarossa, quien encarnará nada menos que a Ana Rosenfeld, la reconocida abogada que desde hace años representa a la mayor de las Nara.
Sin embargo, uno de los puntos más comentados tiene que ver con la inclusión del personaje inspirado en la China Suárez. Para ese rol fue elegida Débora Nishimoto, actriz de ascendencia japonesa que, si bien no guarda similitudes físicas con la figura en cuestión, será la encargada de llevar adelante esa interpretación. Algunas versiones sugieren que esta elección podría responder a una estrategia para evitar posibles conflictos legales, aunque por ahora no dejan de ser meras conjeturas.
Lo cierto es que el proyecto ya está en marcha y fue la propia Wanda Nara quien se encargó de mostrar un adelanto en sus redes sociales. Allí publicó las primeras imágenes junto a Nishimoto, a quien muchos recuerdan por su relación con Esteban Lamothe, iniciada durante las grabaciones de la serie Envidiosa de Netflix.
En una de las fotos compartidas, ambas aparecen frente a un espejo, replicando una misma pose y dejando entrever cierta sintonía. En tanto, en otra de las historias que circularon en Instagram, se las puede ver juntas, cada una con la mirada en distinta dirección, acompañando la postal con la frase “Empezamos”. Esa imagen fue originalmente subida por Débora Nishimoto y luego republicada por Wanda, reflejando la buena conexión entre ambas en este inicio de rodaje.
Cuáles serían los motivos de la crisis de Wanda Nara con Martín Migueles, según Yanina Latorre
En medio de las grabaciones de Triángulo amoroso, la nueva apuesta de Telefe en materia de ficción, se produjo un cara a cara inesperado entre Yanina Latorre y Wanda Nara, que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones. La serie vertical, que ya genera fuerte expectativa, tiene como figuras centrales a la mediática y a Maxi López, junto a un elenco que promete dar que hablar.
Desde su ciclo SQP, emitido por América TV, la conductora compartió con lujo de detalles cómo fue ese breve pero jugoso intercambio con Wanda, especialmente cuando decidió ir al hueso y preguntarle sin rodeos por su vínculo con Martín Migueles.
La inquietud no es casual. En los últimos días, llamó la atención la ausencia total de posteos de Wanda junto a él, algo que solía ser moneda corriente, sobre todo durante sus viajes al exterior. En contraposición, él sí publicó recientemente un collage en su cuenta de Instagram con distintas fotos en pareja, lo que no hizo más que alimentar las versiones.
Embed
Según relató Latorre, el cruce se dio cuando ambas coincidieron en la jornada de grabación. Allí, sin filtro, encaró el tema y obtuvo una respuesta que no terminó de despejar dudas. “La vi divina, estaba toda maquillada. Le pregunté por Migueles, que hace mucho no sube cosas de él, y me dijo: está todo bien y se rio. No estaba con él pero después me dijeron que estuvo más tarde”, reveló la panelista.
Sin embargo, lejos de convencerse, Yanina dejó entrever que algo no termina de cerrar en la historia. “Algo rari hay ahí. Se fueron separados, y Wanda y Migueles no quisieron dar notas”, lanzó, sembrando aún más intriga sobre el presente sentimental de la empresaria.
Fiel a su estilo punzante, la conductora fue un paso más allá y analizó la actitud de Wanda en redes sociales, un terreno donde suele dar señales claras de su vida privada. “Yo la conozco a Wanda y cuando ella te deja una semana sin postear del novio, aunque se pelearon. Por ahí una peleita, una cosita”, deslizó, dejando abierta la puerta a un posible cortocircuito.
Como si fuera poco, también se animó a poner sobre la mesa un viejo nombre que supo vincularse a Wanda: Agustín Bernasconi, quien además será su interés amoroso dentro de la ficción. “Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio el año pasado y medio se hacía la bolu... se reía”, contó, dejando entrever que la reacción de la mediática no pasó desapercibida.