Impacto total: Wanda Nara posó con la actriz que interpretará a la China Suárez en su serie

En una de las fotos compartidas, ambas aparecen frente a un espejo, replicando una misma pose y dejando entrever cierta sintonía. En tanto, en otra de las historias que circularon en Instagram, se las puede ver juntas, cada una con la mirada en distinta dirección, acompañando la postal con la frase “Empezamos”. Esa imagen fue originalmente subida por Débora Nishimoto y luego republicada por Wanda, reflejando la buena conexión entre ambas en este inicio de rodaje.

IG Wanda Nara con Debora Nishimoto 2

Cuáles serían los motivos de la crisis de Wanda Nara con Martín Migueles, según Yanina Latorre

En medio de las grabaciones de Triángulo amoroso, la nueva apuesta de Telefe en materia de ficción, se produjo un cara a cara inesperado entre Yanina Latorre y Wanda Nara, que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones. La serie vertical, que ya genera fuerte expectativa, tiene como figuras centrales a la mediática y a Maxi López, junto a un elenco que promete dar que hablar.

Desde su ciclo SQP, emitido por América TV, la conductora compartió con lujo de detalles cómo fue ese breve pero jugoso intercambio con Wanda, especialmente cuando decidió ir al hueso y preguntarle sin rodeos por su vínculo con Martín Migueles.

La inquietud no es casual. En los últimos días, llamó la atención la ausencia total de posteos de Wanda junto a él, algo que solía ser moneda corriente, sobre todo durante sus viajes al exterior. En contraposición, él sí publicó recientemente un collage en su cuenta de Instagram con distintas fotos en pareja, lo que no hizo más que alimentar las versiones.

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Según relató Latorre, el cruce se dio cuando ambas coincidieron en la jornada de grabación. Allí, sin filtro, encaró el tema y obtuvo una respuesta que no terminó de despejar dudas. “La vi divina, estaba toda maquillada. Le pregunté por Migueles, que hace mucho no sube cosas de él, y me dijo: está todo bien y se rio. No estaba con él pero después me dijeron que estuvo más tarde”, reveló la panelista.

Sin embargo, lejos de convencerse, Yanina dejó entrever que algo no termina de cerrar en la historia. “Algo rari hay ahí. Se fueron separados, y Wanda y Migueles no quisieron dar notas”, lanzó, sembrando aún más intriga sobre el presente sentimental de la empresaria.

Fiel a su estilo punzante, la conductora fue un paso más allá y analizó la actitud de Wanda en redes sociales, un terreno donde suele dar señales claras de su vida privada. “Yo la conozco a Wanda y cuando ella te deja una semana sin postear del novio, aunque se pelearon. Por ahí una peleita, una cosita”, deslizó, dejando abierta la puerta a un posible cortocircuito.

Como si fuera poco, también se animó a poner sobre la mesa un viejo nombre que supo vincularse a Wanda: Agustín Bernasconi, quien además será su interés amoroso dentro de la ficción. “Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio el año pasado y medio se hacía la bolu... se reía”, contó, dejando entrever que la reacción de la mediática no pasó desapercibida.