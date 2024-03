El repudiable comentario de Agostina en la casa de Gran Hermano sobre el atentado a la AMIA

"Andá, que sino vuelan. Como la AMIA", exclamó Agostina. De inmediato, el guitarrista se dio cuenta que la frase estuvo fuera de lugar. "¡¡No!!", le contestó, repudiando su comentario.

En las redes sociales, los dichos de la policía fueron duramente cuestionados por los fanáticos del reality.

"Este es un comentario que por más bien que me caiga Agos no hay que tomarlo como algo liviano o algo al pasar ni con humor. Respetemos a las víctimas", "La verdad, me sorprendió. El único que saltó fue Bauti", "No creo que sea otra cosa que humor negro, seguro no dimensionó el alcance de sus palabras y cuando se vea y se escuche se va a arrepentir", "Qué necesidad de tirar un comentario así en un programa que te están mirando un montón de personas", fueron algunas de las reacciones que provocó esa frase.

La tremenda amenaza de Furia en Gran Hermano: "Si entra Sabrina yo..."

Desde que comenzó Gran Hermano, Furia tuvo muchos enfrentamientos y rivales. Sin embargo, nada se compara con la rivalidad mantuvo con Sabrina Cortez, que vuelve el lunes al juego.

En un medio de un dinámica con sus compañeros, Juliana Scaglione realizó una dura amenaza: "Si entra Sabrina, abandono la casa. La abandono. Me importa un caraj... el premio".

La jugadora argumentó que no tiene afinidad con la rubia. "No la aguanto, boludo. Imaginate, dos personas que no me aguanto en esta casa, ya está, es suficiente", explicó.

Por el momento, la tensión está puesta en la placa de nominados. En una instancia caliente del reality, Lisandro, Virginia, Agostina, Furia, Isabel o Joel, uno de ellos, deberá abandonar la casa de Gran Hermano.