Furia confesó junto a quién se ve en la final de Gran Hermano

Haciendo referencia a sus palabras, nombró a quien imagina como su contrincante en etapa final y deslizó: "Yo se lo digo a Martín todo el tiempo, cada vez que estás por ahí, es como el juego del otro día- la prueba del líder en la que tenían que apilar torres de plástico- se te derrumba todo a la mier... y otra vez ¡Y a la mier...!".

Luego continuó hablando del juego y reflexionó: “Las discusiones que pasan, los quilombos, la exposición afuera, no sabemos que carajo está pasando...Después empiezan 'ay, me comieron esto'. Pero que te lo coman, yo si no tengo que comer no como boluda".

Otra polémica en Gran Hermano: la producción censuró a Furia en vivo tras la fulminante a Denisse

Esta semana la casa de Gran Hermano estuvo más picante que nunca. Por primera vez en esta edición, se utilizó la nominación fulminante y fue realizada nada más y nada menos que por la participante Furia.

Durante la gala de nominación del día miércoles, las palabras de Furia dentro del confesionario fueron lo más esperado de la noche. Sin embargo, la producción tomó una decisión que causó un gran revuelo en la audiencia y estallaron las redes sociales.

Si bien las nominaciones de los jugadores se translimiten en vivo, en el caso de Furia la producción decidió omitir su momento en el confesionario y mostrarlo al final de programa.

"¡Vení! Esto está pasando en vivo. En un rato vamos a mostrarte esto que sucede ahora y todo lo que aconteció", anunció Santiago del Moro mientras que en pantalla mostraban a Furia silenciada.

Para el cierre del programa, llegó el clip de Juliana, pero el problema apareció cuando el público se percató de que las imágenes vistas en pantalla anteriormente nunca se transmitieron.

“Por algo no nos mostraron la parte final del confesionario donde ella siempre nos habla a nosotros”, “¿Por qué no mostraron esta parte? Es censura en vivo y en directo”, “Dejen de manosear tanto el programa”, “Que lástima que recortaron la mitad del confesionario de Furia”, “Sigo esperando el tape completo de Furia”, fueron algunas de las reacciones en redes.