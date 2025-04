El revelador audio de Luciana Salazar y Martín Redrado que evidencia el vínculo de él con Matilda: "A escondidas"

“El tema está planteado, todavía no lo cerré, voy a buscar un momento, no sé si la voy a ver el viernes como para que pueda acompañarme. Para poder charlar este tema tranquilos, solos...", le decía en la conversación Redrado a Salazar, explicándole que estaba buscando el momento ideal para hablar con su actual pareja.

A lo que la modelo le marcó: "Si vos me dijiste que ya se lo dijiste". Y él le aclaró: "Sí pero no le cerré el cuándo, el cómo y demás". Ahí, Luciana se plantó: "Pero si ella ya sabe que nos estamos viendo Martín, que no te lo diga a vos es otra cosa, ya lo sabe".

Embed

"No sé si lo sabe o no lo sabe", le decía Redrado. "Dale...", contestó con ironía Luli. Y el economista le dijo: "Yo ya le planteé que necesitaba ver a Matu y demás".

A lo que Luciana Salazar comentó: “Que por lo menos yo la pueda llamar o que la llamemos cuando estés vos y que le avises. Ella sabe que nosotros nos vemos con la nena. No sé qué le pasa a esta mujer, yo no le hice nada, mejor no me puedo portar. Me tendría que hacer un altar esta mujer a mí. ¿Si te dice que no qué va a pasar?".

"Le voy a decir que sí, que si no me quiere acompañar que sepa que estoy con Matu y Luli", le contestó Martín. Y la modelo afirmó: "Sí, que acepte. Va a ser muy difícil, si vos no entablas una relación con la nena, ¿Cómo va a ser el día de mañana? Eso es lo que no entiendo".

"Vamos paso a paso", intentaba llevar calma Redrado. Y Salazar cerró molesta por la situación: "Yo no voy a vivir a escondidas. Ella ya está al tanto. Cuál es el problema de ella? No termino de entenderlo".

luciana salazar martin redrado.jpg

¡Sin piedad! El demoledor posteo de Luciana Salazar contra Martín Redrado: "La estafa..."

En las últimas horas, Luciana Salazar volvió a expresarse en sus redes sociales e hizo un fuerte descargo contra Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda.

"Realmente creo que Matilda va a recuperar sus derechos, porque es una lucha verdadera. Pero de lo que nunca vas a poder liberarte es de la justicia divina. Esa te va a torturar y acompañar toda la vida", comenzó escribiendo la mediática en sus historias de Instagram.

luciana salazar historia 1.jpg

"La estafa emocional y económica que le hacés a una niña desde sus 3 años, más los días de oscuridad e injusticia que tuvo que vivir su madre (que pocos lo saben), todo eso lo vas a llevar en tu alma hasta el día de tu muerte. Pero de este lado hay una mamá fuerte que nunca se va a dejar vencer", continuó.

En otra historia, Salazar sostuvo: "Porque el psicópata narcisista busca destruirte emocionalmente, busca verte vulnerable para poder seguir manipulándote de alguna forma".

"Eso nunca lo ibas a lograr conmigo, nunca voy a dejar que me veas destruida. Así me tenga que bancar todo tipo de difamación o violencia de tu parte", agregó.

luciana salazar historia 2.jpg

"Ojalá que esta fuerza la puedan tener también muchas mujeres que somos víctimas de esta clase de personas", sumó la rubia.

Por último, Luciana expresó: "A todas las madres que están pasando por la misma situación de defender los derechos de sus hijos, que son muchísimas, que nada ni nadie las amedrente para seguir adelante, no hacer caso a esos comentarios misóginos que muchas veces vienen de las mismas mujeres".

"Tengan fuerza y valor que luchar por eso también es por nuestros hijos y el reclamo es totalmente legítimo", cerró.