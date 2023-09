El revelador mensaje de Mariano Caprarola a Lucas Benvenuto antes de su muerte

En la misma, Caprarola le expresa su total apoyo y le da un número de teléfono celular. “A tu lado siempre. Denuncia a todos los conocemos”, le escribió Mariano a Lucas.

Y luego en otro mensaje al día siguiente, 27 de marzo, Mariano le avisa al joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual: “Mira los mensajes de privado”.

En este contexto, tras mostrar estas pruebas, Lucas explicó desde sus historias de Instagram: “Mariano se comunicó conmigo para ayudarme en mi caso”.

"Él me dio mucha información sobre M y J", amplió el joven. Y cerró agradeciendo ese gesto del asesor de moda antes de su muerte: “Solo quiero que sepan eso. Gracias… Donde quiera que estés”.

La dura historia de Fady, la madre de Mariano Caprarola, marcada por la tragedia y el dolor a los 91 años

Se conoció una entrevista del asesor de moda Mariano Caprarola con Tomás Dente en el ciclo Vino para vos hace un tiempo, donde Mariano hablaba a corazón abierto de la triste historia de su mamá, María Luisa, conocida como Fady, de 91 años, a quien amaba con locura. La mujer perdió a su marido, Bocha, y a dos de sus hijos. Ahora enfrenta otro durísimo golpe con la inesperada muerte de Mariano.

“Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años de un infarto de miocardio. Esa noche nos fuimos a dormir y supe lo que era perder a mi papá al segundo, porque se cayó y se murió. Él era muy importante y querido, trabajaba en el diario Clarín y era un tipo muy querido. Ese día me sentí triste, pero a la vez orgulloso, porque fueron todos, desde la primera línea del diario hasta los que limpiaban baños o las bobinas. Ahí entendí qué gran padre que tuve”, relataba Mariano Caprarola entre lágrimas.

Y añadió: “Tengo una gran madre pese a tener una familia muy especial, porque somos hermanos muy desunidos, que creo que ni se acuerdan cuando cumplo años y es mi vieja la que se los recuerda. Pero no es solo conmigo, entre ellos tampoco se acuerdan de esas fechas”.

En 2016 ocurrió otra tragedia familiar que sacudió a toda la familia: “Ale (su hermano) se murió de cáncer de pulmón y pasó a ocupar en mi vida un papel protagónico porque cuando se enfermó, mi mamá fue la mejor clínica que hubo en el mundo, lo cuidó como nadie cuidaría en la vida y Ale se encargaba de todas las cosas a las que yo no llegaba con los tiempos, como por ejemplo, cuando tenía que cambiar el auto, los trámites, yo ignorante porque estaba Ale”.

“Estuvo siete años con la enfermedad y se me fue muy rápidamente. Me hubiera gustado que disfrutara lo que me pasó y lo que me está pasando estos últimos años, pero siempre miro allá y sé que me está mirando y debe estar contento”, continuó.

Y remarcó: “Yo la veo a mi vieja y le digo, ’tomate la libertad de irte cuando quieras irte’, porque la veo aguerrida, la veo preocupada, y se le murió su hijo, y decís ‘hacé lo que tengas ganas de hacer”.

“A veces no encuentro las palabras para definir el amor que le tengo, es inexplicable. Es una gran madre, una gran mujer, por eso amo tanto a las mujeres, por tener a una gran mujer que me parió”, cerró Mariano Caprarola.