El romántico ida y vuelta de Tini Stoessel con Young Miko que confirmaría su noviazgo

El posteo de la ex chica Disney recibió miles de comentarios, pero uno se destacó por encima del resto, el que dejó la cantante y compositora puertorriqueña Young Miko.

"Princesa", le dijo la artista a Tini. "Tuya!", fue la respuesta de la diosa argentina. Para muchos, esta fue la confirmación del romance, algo con lo que se viene especulando desde hace tiempo.

Días atrás, la ex Violetta subió una foto sexy en la playa y Miko no perdió la oportunidad para piropearla. "La más linda", remarcó y provocó una ola de rumores sobre el vínculo que las une.

La romántica confesión de Chris Martin sobre Tini Stoessel

En una reciente entrevista en septiembre pasado, Chris Martin sorprendió a sus fans con una confesión romántica sobre la cantante argentina Tini Stoessel. El líder de Coldplay contó que el año pasado, mientras estaba en Taiwán, tuvo un sueño que lo llevó a componer una canción y que, en ese mismo proceso onírico, la voz de Tini se volvió parte esencial de su creación.

“Estaba durmiendo en Taiwán cuando soñé con una canción llamada We Pray. Me desperté y, de alguna manera, la canción ya estaba en mi mente”, comentó Martin. “Dos días después, tuve otro sueño, esta vez estaba parado afuera de un teatro en Argentina, donde Tini estaba dando un show. Escuché su voz a través de un parlante y pensé: ‘ese es el final de We Pray’”, añadió emocionado.

La reacción de Tini no se hizo esperar. Según la cantante, Chris Martin la llamó personalmente para contarle sobre su sueño y su deseo de incluirla en la canción. “Chris me llamó y me dijo que había soñado conmigo, con mi voz, y que quería que participara en su canción”, reveló Tini en una entrevista reciente. “Le dije que contara conmigo, ¡obvio!”, agregó entusiasmada.

La colaboración entre Tini y Coldplay marcó no solo un éxito musical, sino también el inicio de una amistad profunda. Tini destacó cómo Chris trató a su familia y equipo con mucha calidez y respeto, lo que hizo que la experiencia fuera aún más significativa.