El saludo de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona por su cumpleaños con palito incluído: "Pese a quién le pese..."

En la dedicatoria, el ex de Barón, con quien es padre de Momo, aprovechó para tirar una indirecta -quizá- a La Cobra, o a alguna de sus ex.

"Pase lo que pase y pese a quien le pese", y sumó "Que los cumplas muy feliz Dinorah"con un corazón violeta, haciendo referencia al segundo nombre de la mamá de Benjamín Agüero, como siempre la llamó en complicidad.

El saludo de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona por su cumpleaños.jfif

Además, el músico compartió la tierna foto de Gianinna con su papá, en una de las fotos más lindas del astro argentino con quién, durante toda su vida, fue su debilidad.

El saludo de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona por su cumpleaños 2.jfif

Jimena Barón le dedicó un fuerte mensaje a Gianinna Maradona en La Peña de Morfi

En La Peña de Morfi (Telefe), Jimena Barón hizo su primera presentación en vivo de su nuevo disco Mala sangre y aprovechó para cantar su hit La araña, la canción que hablaría de Gianinna Maradona.

“Vamos a hacer una canción para una amiga muy querida que se llama La araña”, ironizó la cantante, en el programa conducido por Georgina Barbarossa y Jésica Cirio, con un dedo señalando a la cámara.

Embed

La araña habla sobre una amiga que traicionó su amistad al salir con quien era su pareja. La pelea entre Barón y la hija del Diez volvió a cobrar fuerza luego de que "La Cobra" declare en una entrevista que su examiga es una "roba maridos", tras el escándalo por la relación que tuvo con Daniel Osvaldo.

En una charla íntima que la cantante tuvo con el conductor de Caja Negra (Filo news), fue consultada sobre si alguien se hizo cargo de alguna de las letras de su disco, en clara referencia a La araña.

“Seeeee, qué me importa, me alegra, me encanta”, respondió orgullosa de su creación musical. En clara referencia a la menor de las Maradona, Jimena dijo: “una falta de respeto, lo único que falta, ¿falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga, pero bueno... En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”.