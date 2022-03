El secreto de Gustavo Bermúdez para conservar esa impecable cabellera

Gustavo Bermúdez Adrián Suar captura.jpg Gustavo Bermúdez y Adrián Suar en plena promoción de la serie que protagonizan para una plataforma: Los Protectores.

Así, en medio de la charla fue Rodrigo Lussich -confeso amante de las telenovelas- quien quiso saber cómo es que al día de hoy tiene su pelo intacto. "Yo he visto todas... Celeste siempre Celeste, Antonella, Nano... yo las vi todas... he llorado como una Magdalena todas esas tardes tomando café con leche. Y has conservado ese pelo intacto...", disparó el conductor del programa.

Y por supuesto, Gustavo Bermúdez no evadió el tema. Claro que se lo tomó con mucho humor y aseguró "Ahora encontré un producto, un shampoo, porque viste que con los años vas perdiendo la calidad del pelo", momento en que Lussich lo interrumpió para preguntar "¿Pero es peluca o no es peluca?". En tanto, acto seguido ya hablando más en serio se sinceró: "Pero nunca le dí mucha pelota al pelo, es la verdad, pero bueno...".

Gustavo Bermúdez habló de su vuelta a las telenovelas

Pero por supuesto ese no fue el único tema durante la charla con Gustavo Bermúdez. Porque también le consultaron si a esta altura de su vida volvería a aceptar una propuesta de galán.

Y la respuesta fue tajante por parte de uno de los protagonistas de Los Protectores: "Sí, si el proyecto está bueno le doy para adelante...no me preocupa mucho si es serie, película, teatro o tira. Si el proyecto está bueno y con un lindo equipo, sí". Lo que no aclaró es si volvería a trabajar con Andrea del Boca.